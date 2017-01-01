SON DAKİKA

29 NİSAN 2017
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sergey lavrov
DÜNYA

Rusya, Suriye'de ABD ile tam işbirliğine hazır!

Rusya Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Suriye'de ABD ile tam işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 11:35:59 Güncelleme: 12:36:42 HABERTURK.COM

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı açıklamada Moskova'nın Suriye'de ABD ile tam işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. 

Hatırlanacağı gibi iki ülke arasındaki ilişkiler, ABD'nin Esed rejiminin kontrolünde bulunan Şeyrat Havaüssü'nü vurmasıyla birlikte gerilmişti. 

İç savaşın ilk günlerinden bu yana Esed rejiminin en büyük müttefiki konumunda bulunan Rusya, barış için siyasi çözümden yana tavır takınıyor. Astana görüşmelerinde garantör ülke konumunda bulunan Rusya, Astana sürecine muhaliflerin katılımının devam etmesini bekliyor.

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YORUMLAR 18
  • Misafir 16 dakika önce
    RUSLAR STABİL DEĞİL Bİ BÜTÜN KORDİNASYONU KAPATIP ASKIYA ALIYOR ŞİMDİ DE TAM İŞBİRLİĞİ DİYOR. SINIRIMIZ RESMEN SATRANÇ TAHTASI
  • Misafir 25 dakika önce
    bu rusa güven olmaz ikili oynuyor zaten baştada obama ile anlaştı girdi suriyeye türkiye dikkat
  • Misafir 32 dakika önce
    korktular çünkü iki ülkenin maşası pyd yi öptüğümüz için
  • Misafir 40 dakika önce
    Kimin eli kimin cebinde belli değil,kim kiminle niçin savaştığının bilincinde değil tam kıyamet alameti
  • Misafir 45 dakika önce
    batan geminin malları . alan kazanır alamayan?alamazzz
  • Misafir 1 saat önce
    ya bu nasil bi oyundur arkadas bu kadar saticilik olmazki biraktilar esadi gec karsiya
  • Misafir 1 saat önce
    ya bu nasil bi oyundur arkadas bu kadar saticilik olmazki biraktilar esadi gec karsiya
  • Misafir 1 saat önce
    planda 2. devre vay amk.. onca masum insanı müslümanı katlettiniz.
  • Misafir 1 saat önce
    Allah sizide bildigi gibi yapsın eyy rusya. Hep abidik gubidik oyun peşindesiniz beter olun
  • Misafir 1 saat önce
    2 si birleşip türkiyeyi silecekler...
  • Misafir 1 saat önce
    TEK MİLLETİ ANLAMAMIŞLAR.TEK MİLLET TEK ÜMMETTİR.ÇÜNKÜ MİLLETİN MANASI ÜMMETTİR.ŞÖYLE Kİ MİLLİ=DİNİ,MİLLET=DİNE MENSUP TOPLULUK,MİLLİYETÇİLİK=BİR DİNE MENSUBİYETÇİLİK.İŞTE SANA TEK ÜMMET.ANLAŞILDI.
  • Misafir 1 saat önce
    YINE Turkiyeyi kimse kaale almiyor, kimse bize dusuncemizi sormuyor, kimse bize saygi gostermiyor, kisacasi kimse bizi adam yerine koymuyor
  • Misafir 1 saat önce
    neyin işbirliğine hazırsınız onuda acıklayın bakalım süriyeyi nasıl pastaya böleceksiniz nasıl yemek olur onumu kast dediyorsunuz ulan utanın sizlerde hiçmi insan duygusu yok sizlerde hiçmi allah korkusu yok ama bir gün allahın tokatını yediğinizde anlayaçaksınız ama ozaman iş işten geçmiş olaçak haberiniz olsun orta doğunun en vahşi yaratıkları ve en acımasız canavarlarınıs bunu ben biliyorum ama orta doğudaki insanlar hele daha anlamak istemiyor akıllanmıyor müslümanların allaah yar ve yardımcıları olsun amin inşallah akıllanırlar akılları başlarına gelir bir gün .............................................
  • Misafir 1 saat önce
    Asıl meselenin Türkiye olduğunu işte bu kadar belli...abd ve rusya çocukları pkk yı bize karşı koruyacak.
  • Misafir 1 saat önce
    hazırdında bukadar müslümanın çoluk çocuğun ölmesimi gerekirdi.ecnebiler
  • Misafir 1 saat önce
    seytan bunun neresinde ?
  • Misafir 1 saat önce
    nasıl ya
  • Misafir 1 saat önce
    birlesin bakalim kâfirler
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