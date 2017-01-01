SON DAKİKA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı açıklamada Moskova'nın Suriye'de ABD ile tam işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Hatırlanacağı gibi iki ülke arasındaki ilişkiler, ABD'nin Esed rejiminin kontrolünde bulunan Şeyrat Havaüssü'nü vurmasıyla birlikte gerilmişti.
İç savaşın ilk günlerinden bu yana Esed rejiminin en büyük müttefiki konumunda bulunan Rusya, barış için siyasi çözümden yana tavır takınıyor. Astana görüşmelerinde garantör ülke konumunda bulunan Rusya, Astana sürecine muhaliflerin katılımının devam etmesini bekliyor.
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YORUMLAR 18
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Misafir 16 dakika önceRUSLAR STABİL DEĞİL Bİ BÜTÜN KORDİNASYONU KAPATIP ASKIYA ALIYOR ŞİMDİ DE TAM İŞBİRLİĞİ DİYOR. SINIRIMIZ RESMEN SATRANÇ TAHTASI00
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Misafir 25 dakika öncebu rusa güven olmaz ikili oynuyor zaten baştada obama ile anlaştı girdi suriyeye türkiye dikkat00
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Misafir 32 dakika öncekorktular çünkü iki ülkenin maşası pyd yi öptüğümüz için00
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Misafir 40 dakika önceKimin eli kimin cebinde belli değil,kim kiminle niçin savaştığının bilincinde değil tam kıyamet alameti00
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Misafir 45 dakika öncebatan geminin malları . alan kazanır alamayan?alamazzz00
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Misafir 1 saat önceya bu nasil bi oyundur arkadas bu kadar saticilik olmazki biraktilar esadi gec karsiya00
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Misafir 1 saat önceya bu nasil bi oyundur arkadas bu kadar saticilik olmazki biraktilar esadi gec karsiya00
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Misafir 1 saat önceplanda 2. devre vay amk.. onca masum insanı müslümanı katlettiniz.00
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Misafir 1 saat önceAllah sizide bildigi gibi yapsın eyy rusya. Hep abidik gubidik oyun peşindesiniz beter olun00
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Misafir 1 saat önce2 si birleşip türkiyeyi silecekler...00
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Misafir 1 saat önceTEK MİLLETİ ANLAMAMIŞLAR.TEK MİLLET TEK ÜMMETTİR.ÇÜNKÜ MİLLETİN MANASI ÜMMETTİR.ŞÖYLE Kİ MİLLİ=DİNİ,MİLLET=DİNE MENSUP TOPLULUK,MİLLİYETÇİLİK=BİR DİNE MENSUBİYETÇİLİK.İŞTE SANA TEK ÜMMET.ANLAŞILDI.00
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Misafir 1 saat önceYINE Turkiyeyi kimse kaale almiyor, kimse bize dusuncemizi sormuyor, kimse bize saygi gostermiyor, kisacasi kimse bizi adam yerine koymuyor00
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Misafir 1 saat önceneyin işbirliğine hazırsınız onuda acıklayın bakalım süriyeyi nasıl pastaya böleceksiniz nasıl yemek olur onumu kast dediyorsunuz ulan utanın sizlerde hiçmi insan duygusu yok sizlerde hiçmi allah korkusu yok ama bir gün allahın tokatını yediğinizde anlayaçaksınız ama ozaman iş işten geçmiş olaçak haberiniz olsun orta doğunun en vahşi yaratıkları ve en acımasız canavarlarınıs bunu ben biliyorum ama orta doğudaki insanlar hele daha anlamak istemiyor akıllanmıyor müslümanların allaah yar ve yardımcıları olsun amin inşallah akıllanırlar akılları başlarına gelir bir gün .............................................00
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Misafir 1 saat önceAsıl meselenin Türkiye olduğunu işte bu kadar belli...abd ve rusya çocukları pkk yı bize karşı koruyacak.00
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Misafir 1 saat öncehazırdında bukadar müslümanın çoluk çocuğun ölmesimi gerekirdi.ecnebiler00
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Misafir 1 saat önceseytan bunun neresinde ?00
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Misafir 1 saat öncenasıl ya00
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Misafir 1 saat öncebirlesin bakalim kâfirler00
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