SON DAKİKA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı açıklamada Moskova'nın Suriye'de ABD ile tam işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Hatırlanacağı gibi iki ülke arasındaki ilişkiler, ABD'nin Esed rejiminin kontrolünde bulunan Şeyrat Havaüssü'nü vurmasıyla birlikte gerilmişti.

İç savaşın ilk günlerinden bu yana Esed rejiminin en büyük müttefiki konumunda bulunan Rusya, barış için siyasi çözümden yana tavır takınıyor. Astana görüşmelerinde garantör ülke konumunda bulunan Rusya, Astana sürecine muhaliflerin katılımının devam etmesini bekliyor.