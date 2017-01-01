29 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
papa franciscus
DÜNYA

Papa 'Esselamu Aleykum' dedi, barış mesajları verdi!

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Mısır'ın başkenti Kahire'ye düzenlediği ziyarette önemli mesajlar verdi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 16:23:12 Güncelleme: 16:27:42 AA

Mısır Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi ve Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus başkent Kahire’deki İttihadiye Sarayı’nda bir araya geldi.

Mısır Devlet Televizyon kanalı (ERTU) Papa Franciscus’un İttihadiye Sarayı’na gelişi ve Cumhurbaşkanı Sisi tarafından karşılanmasının görüntülerini banttan yayınlandı.

Sisi ile görüşmesinin ardından El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile bir araya gelen Franciscus, Ezher tarafından düzenlenen El-Ezher Dünya Barış Konferansı’na katılarak bir konuşma yaptı.

Konuşmasına “Esselamu Aleykum” diye selam vererek başlayan Franciscus, Mısır’a yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ezher Şeyhi’ne davetinden dolayı teşekkür etti.

Franciscus, "Hıristiyanlar ve Müslümanlar kardeştir. Dünyanın her tarafında kardeşliği sağlayabilmemiz için kötülüğe karşı durmalıyız. Bilim ve eğitim olmadan barış olmaz. Şiddet şiddeti, kötülük kötülüğü doğurur. Dini ve kültürel farklılıklar düşmanlık değildir." dedi.

Nil ülkesi Mısır’ın ilim ve medeniyetin simgesi olarak fizik, matematik ve mimaride insanlığa büyük bir miras bıraktığını kaydeden Franciscus, gençlere ve eğitime de değinerek şunları kaydetti:

"Gençler yeni dikilmiş fidanlar gibidir, onlara barış ve kardeşliği öğretmeliyiz. Dinlerin dünyada tekrar güçlenmesi gerekir. Din problem değil çözümdür, çözümün bir parçasıdır. Allah hayatı sever. Allah, barışın Allah'ıdır. Şiddet, dinin inkarıdır. Dini kimlikle ortaya çıkan şiddete karşı mücadele etmeliyiz. Uzlaşmaya çağrı yapmamız lazım, yıkıma değil. Silahlanmaya ve savaşlara karşı çıkmalıyız. Kendimizi korumak için silaha değil barışa ihtiyacımız var."

Franciscus’un bu akşam Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Merkel'den 'çifte vatandaşlık' açıklaması
DÜNYA

Merkel'den Almanya'daki Türklerle ilgili önemli ...
Le Pen'in başbakan adayı Dupont-Aignan
DÜNYA

Le Pen başbakan adayını açıkladı!
Londra'daki 'bıçaklı şüpheli' Mavi Marmara yolcusu muydu?
DÜNYA

Londra'daki 'bıçaklı şüpheli' Mavi Marmara yolcusu ...
Rusya, Suriye'de ABD ile tam işbirliğine hazır!
DÜNYA

Rusya'dan kritik Suriye açıklaması!
Kuzey Kore'nin füze denedi, Tokyo metrosu kapandı!
DÜNYA

Kuzey Kore füze denedi, Japonya alarma geçti!
Trump seçim vaadini tuttu, Obama'nın yasağını kaldırdı!
DÜNYA

Trump seçim vaadini tuttu, Obama'nın yasağını ...
Londra'daki 'bıçaklı şüpheli' Mavi Marmara yolcusu muydu?
DÜNYA

LONDRA'DAKİ 'BIÇAKLI ŞÜPHELİ' MAVİ MARMARA YOLCUSU MUYDU?
Rus muhaliflerden Putin'e mektup: Bıktım!
DÜNYA

RUS MUHALİFLERDEN SOKAĞA ÇIKTI, PUTİN'E MEKTUP ATTI: BIKTIM!
Le Pen'in başbakan adayı Dupont-Aignan
DÜNYA

LE PEN BAŞBAKAN ADAYINI AÇIKLADI!
Rusya, Suriye'de ABD ile tam işbirliğine hazır!
DÜNYA

RUSYA'DAN KRİTİK SURİYE AÇIKLAMASI!
Brüksel'de Brexit zirvesi: Bir bedeli olacak
DÜNYA

BRÜKSEL'DE BREXİT ZİRVESİ: BİR BEDELİ OLACAK
Merkel'den 'çifte vatandaşlık' açıklaması
DÜNYA

MERKEL'DEN ALMANYA'DAKİ TÜRKLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ MESAJ!