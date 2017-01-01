Kolombiya'da ruhsatsız bina çöktü: 17 ölü

Kolombiya’nın Cartagena kentinde inşaatı devam eden binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı.

Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliğinden (UNGRD) yapılan yazılı açıklamada, Bolivar yönetim bölgesinin başkenti Cartagena'da inşası ruhsatsız devam eden binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiği bildirildi.

Enkaz kaldırma ve arama çalışmalarının sürdüğünün belirtildiği açıklamada, inşaatta çalışan 3 kişinin ailesinin de kayıp başvurusu yaptığı ifade edildi.

Ayrıca çeşitli hastanelerde tedavisi devam eden 16 kişinin bulunduğu ve birinin ise durumunun ağır olduğu kaydedildi.