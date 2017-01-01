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DÜNYA

Trump'tan Kim Jong'a: Tatlı zeki kurabiye

ABD Başkanı Donald Trump, CBS'e verdiği röportajda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için 'O tatlı zeki bir kurabiye' ifadelerini kullandı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:59:06 Güncelleme: 11:00:20 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir gerilim yaşadığı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili ilginç ifadeler kullandı.

CBS'de yayınlanan 'Face The Nation' isimli programa katılan Donald Trump, Kuzey Kore liderinin genç yaşta liderliği devralmasının önemli olduğunu söyledi.

Trump, Kim Jong-un için; "Çok genç yaşta, gücü üstlenebildi. Eminim, birçok insan bu gücü ondan almaya çalışmıştır. Amcası veya bir başkası. Ancak o bunu yapabildi. Açıkçası, o tatlı zeki bir kurabiye. Ancak devam etmesine izin veremeyeceğimiz bir durum var, uzun yıllardır devam eden bir durum." ifadelerini kullandı.

Seçim kampanyası döneminde 'döviz manipülatörü' olarak nitelediği Çin'le ilgili konuşan ABD Başkanı, "Başkan Şi'nin Çin için de çok büyük bir problem olan Kuzey Kore meselesini çözmek için çalıştığını biliyorum. Ona, 'Hey, bu arada Kuzey Kore'yi ne yaptınız? Bir de yarın sizin döviz manipülatörü olduğunuzu söyleyeceğiz.' dediğimi hayal edebiliyor musunuz?" şeklinde konuştu.

Oval Ofis'te 100. gününü geride bırakan Trump, başkanlık göreviyle ilgili olarak ise "Evet, bu zor bir iş. Ancak daha önce de birçok zor işim oldu. Daha zorları da oldu. 8 yılın sonunda bunu anlamanızı sağlayacağım." ifadelerini kullandı.

 

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