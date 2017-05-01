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Dünyanın yeni gerilim noktası Kuzey Kutup Bölgesi mi olacak?

Zengin yeraltı kaynaklarıyla dikkat çeken ve birçok ülkenin üzerinde hak iddia ettiği Kuzey Kutup Bölgesi, dünyanın yeni tartışma konularından biri olmaya aday gibi gözüküyor

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Rusya'nın, 2015 yılında Sovyetler Birliği döneminden kalan bir askeri üssü yenileyerek tekrar kullanıma açmasının ardından Kuzey Kutup Bölgesi yakın gelecekte dünyanın en tartışmalı bölgelerinden biri olacak gibi gözüküyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kutbu'nda Rusya dominasyonunu sağlamak için iki yıl önce Alakurtti askeri üssünü yenilemiş ve üsse bir tugay asker yerleştirilmişti. NBC News, birkaç yabancı medya kuruluşuyla birlikte, Finlandiya sınırındaki Murmansk bölgesinde yer alan üsse giriş izni aldı ve gözlemlerini aktardı.

Habere göre Rusya, Sovyetler Birliği'nden bu yana bölgeye yapılan en büyük askeri sevkiyatı yaptı ve zaman zaman sıcaklığı -40 dereceye kadar düştüğü bölgedeki askeri birliklerini nükleer yakıtlı buzkıran gemilerin oluşturduğu filoyla destekledi.

Bölgedeki Rus askerleri, ren geyiklerinin çektiği kızakları da ulaşım aracı olarak kullanıyor.

GÖZLER YERALTI KAYNAKLARINDA

Ancak Rusya, Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki rekabette tek başına değil. Rusya'nın yanı sıra, ABD, Kanada, Danimarka, Norveç ve İzlanda da bölgede ve bölgenin sahip olduğu yeraltı kaynaklarında hak iddia ediyor.

Birleşik Devletler Coğrafi Araştırmalar, Kuzey Kutup Bölgesi'nin dünyadaki keşfedilmemiş petrolün yüzde 134'üne ve doğalgazın ise yüzde 30'una ev sahipliği yaptığını tahmin ediyor. Üstelik iklim değişikliğiyle birlikte bölgedeki buzulların büyük ölçüde erimesi, bu kaynaklara ulaşımı ve bu kaynakların taşınmasını çok daha kolay hala getiriyor.

ABD YAKINDAN İZLİYOR

Milyarlarca dolara varan potansiyel kar rakamları ve yeni enerji kaynakları, birçok ülkenin dikkatini Kuzey Kutbu'na çekerken, dünyanın birçok köşesinde karşı karşıya gelen Rusya ve ABD, gelecek yıllarda bu bölgede de karşı karşıya gelecek gibi gözüküyor.

Rusya, bölgedeki 460 bin kilometrekarelik alanın kendi ulusal toprağı olduğunu iddia ediyor. Hatta Rus dalgıçlar bu iddiaya desteklemek için geçtiğimiz günlerde Kuzey Kutup Noktası'nda bir dalış gerçekleştirerek, buraya Rusya bayrağı dikmişlerdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Dimitry Medvedev, bölgede yer alan bir takımadaya yaptıkları ziyarette bir hayli üşümüş gibi gözüküyor.

Washington yönetimi ise, Rusya'nın bölgedeki faaliyetlerini yakından izliyor. Donanmasının bir bölümünü Norveç'in en kuzeyine demirleyen ABD'de Savunma Bakanı James Mattis, bölgeyle ilgili gelen bir soruya "Dünyanın herhangi bir bölgesini terk etmek bizim avantajımıza olmaz" sözleriyle ABD'nin bölgeye olan ilgisini belli etmişti.

Rusya cephesi ise, bölgede bir hesaplaşma peşinde olmadıkları konusunda ısrarcı. Alakurtti üssünde konuşlu 80. Motorize Piyade Tugayı'nın komutanlığını yapan Ilia Pavlovsky, "Burada bir tugayın oluşturulma sebebi, Rusya'nın çıkarlarını ve Kuzey Kutbu'ndaki güvenliğini sağlamaktır." sözleriyle tugayın amacını anlatıyor.

Suriye'deki kimyasal saldırı kriziyle bir anda gerilen ABD-Rusya ilişkileri, günden güne sakinleşme eğilimi gösterse de Kuzey Kutup Bölgesi iki süper güç için önümüzdeki yıllarda yeni bir hesaplaşma alanı olabilir.

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Misafir - 13 dakika önce - Cevapla
0 0 0 Hiç biri savaş yapacak kadar kör cahil değil. Yine çıkarları uğruna binlerce insanı piyon yapar kan emerler sonra o insanlar üzerinden çıkarlarını sağlarlar Kuzey Kutbunda bu iki Terorist Ülke...
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