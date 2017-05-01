Dünyanın yeni gerilim noktası Kuzey Kutup Bölgesi mi olacak?

Rusya'nın, 2015 yılında Sovyetler Birliği döneminden kalan bir askeri üssü yenileyerek tekrar kullanıma açmasının ardından Kuzey Kutup Bölgesi yakın gelecekte dünyanın en tartışmalı bölgelerinden biri olacak gibi gözüküyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kutbu'nda Rusya dominasyonunu sağlamak için iki yıl önce Alakurtti askeri üssünü yenilemiş ve üsse bir tugay asker yerleştirilmişti. NBC News, birkaç yabancı medya kuruluşuyla birlikte, Finlandiya sınırındaki Murmansk bölgesinde yer alan üsse giriş izni aldı ve gözlemlerini aktardı. Habere göre Rusya, Sovyetler Birliği'nden bu yana bölgeye yapılan en büyük askeri sevkiyatı yaptı ve zaman zaman sıcaklığı -40 dereceye kadar düştüğü bölgedeki askeri birliklerini nükleer yakıtlı buzkıran gemilerin oluşturduğu filoyla destekledi.

Bölgedeki Rus askerleri, ren geyiklerinin çektiği kızakları da ulaşım aracı olarak kullanıyor.

GÖZLER YERALTI KAYNAKLARINDA Ancak Rusya, Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki rekabette tek başına değil. Rusya'nın yanı sıra, ABD, Kanada, Danimarka, Norveç ve İzlanda da bölgede ve bölgenin sahip olduğu yeraltı kaynaklarında hak iddia ediyor. Birleşik Devletler Coğrafi Araştırmalar, Kuzey Kutup Bölgesi'nin dünyadaki keşfedilmemiş petrolün yüzde 134'üne ve doğalgazın ise yüzde 30'una ev sahipliği yaptığını tahmin ediyor. Üstelik iklim değişikliğiyle birlikte bölgedeki buzulların büyük ölçüde erimesi, bu kaynaklara ulaşımı ve bu kaynakların taşınmasını çok daha kolay hala getiriyor. ABD YAKINDAN İZLİYOR Milyarlarca dolara varan potansiyel kar rakamları ve yeni enerji kaynakları, birçok ülkenin dikkatini Kuzey Kutbu'na çekerken, dünyanın birçok köşesinde karşı karşıya gelen Rusya ve ABD, gelecek yıllarda bu bölgede de karşı karşıya gelecek gibi gözüküyor. Rusya, bölgedeki 460 bin kilometrekarelik alanın kendi ulusal toprağı olduğunu iddia ediyor. Hatta Rus dalgıçlar bu iddiaya desteklemek için geçtiğimiz günlerde Kuzey Kutup Noktası'nda bir dalış gerçekleştirerek, buraya Rusya bayrağı dikmişlerdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Dimitry Medvedev, bölgede yer alan bir takımadaya yaptıkları ziyarette bir hayli üşümüş gibi gözüküyor.