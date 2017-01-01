1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
01 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
suriye
DÜNYA

Suriye'de füze saldırısı 18 can aldı!

Halep'in batı kırsalında bir köye yapılan füze saldırısında 18 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:28:26 Güncelleme: 15:56:59 AA

Suriye'nin kuzeyindeki Halep'in batı kırsalında, muhaliflerin kontrolündeki Uveycil köyüne yapılan füze saldırısında 18 sivil hayatını kaybetti.

Halep batı kırsalı sivil savunma yetkilisi Muhammed Hallak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uveycil köyüne dün akşam saatlerinde yapılan füze saldırısında 3 katlı bir binanın hedef alındığını belirtti.

Hallak, "Kurtarma çalışmalarımız sabah saatlerinde bitti, saldırıda 9'u çocuk, 4'ü kadın olmak üzere toplam 18 sivil hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan kurtarma çalışmalarında bir kadını da canlı kurtardık." dedi.

Saldırının, Beşşar Esed rejimine bağlı güçler tarafından yapıldığını tahmin ettiklerini söyleyen Hallak, olayda yaralanan 4 kişinin hastanelerdeki tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Rusya, Suriye'de ABD ile tam işbirliğine hazır!
DÜNYA

Rusya'dan kritik Suriye açıklaması!
Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine dair açıklama
DÜNYA

Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine dair açıklama
Yunanistan'a yüzerek ulaşan Suriyeli mülteci, BM elçisi oldu
DÜNYA

Yunanistan'a yüzerek ulaşan Suriyeli mülteci, BM ...
İngiltere'den Esed çıkışı: ABD askeri yardım isterse...
DÜNYA

İngiltere'den Esed çıkışı: ABD askeri yardım isterse.. ...
ABD'den tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
DÜNYA

ABD'den tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
İdlib'te sığınmacı kampına hava saldırısı! Çok sayıda sivil öldü
DÜNYA

İdlib'te sığınmacı kampına hava saldırısı!

Kuzey Kore'den ABD'yi çok kızdıracak 'nükleer' açıklaması!
DÜNYA

KUZEY KORE'DEN ABD'Yİ ÇOK KIZDIRACAK 'NÜKLEER' AÇIKLAMASI!
Suriye'de füze saldırısı 18 can aldı!
DÜNYA

SURİYE'DE FÜZE SALDIRISI 18 CAN ALDI!
Dünyanın yeni gerilim noktası Kuzey Kutup Bölgesi mi olacak?
DÜNYA

ABD VE RUSYA -40 DERECEDE KARŞI KARŞIYA!
Trump'tan Kim Jong'a: Tatlı zeki kurabiye
DÜNYA

TRUMP'TAN KİM JONG'A: TATLI ZEKİ KURABİYE
ABD'de havuz başı partisine silahlı saldırı!
DÜNYA

ABD'DE HAVUZ BAŞI PARTİSİNE SİLAHLI SALDIRI!
Japonya en büyük savaş gemisini ABD için gönderdi!
DÜNYA

JAPONYA EN BÜYÜK SAVAŞ GEMİSİNİ ABD İÇİN GÖNDERDİ!