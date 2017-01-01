Astana'daki Suriye görüşmesi yarın başlayacak

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, yarın Astana'da başlayıp iki gün sürecek Suriye konulu dördüncü toplantıya tüm tarafların katılacağını bildirdi.

Bakanlık Basın Sözcüsü Anuar Jaynakov, "Astana'daki uluslararası Suriye görüşmelerine Muhammed Alluş'un başkanlığındaki Suriye silahlı muhalefet temsilcilerinin de aralarında bulunduğu tüm taraflar katılacağını onayladı." dedi.

Jaynakov, garantör ülkeler ve Birlemiş Milletler (BM) heyetlerinin Astana'ya gelmeye başladığı bilgisini vererek, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın da toplantıya katılacağını onayladığını ifade etti.

Ayrıca Jaynakov, 3-4 Mayıs'ta gerçekleştirilecek üst düzey toplantı öncesi bugün garantör ülkeler arasında teknik görüşmeler yapılacağını sözlerine ekledi.

Astana'da 14-15 Mart'ta yapılan Suriye toplantısına Türkiye, Rusya ve İran'ın yanı sıra BM, ABD, Ürdün ve Suriye hükümetlerinin temsilcileri katılmıştı.