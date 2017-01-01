Astana'daki Suriye görüşmelerinde flaş gelişme

Suriyeli silahlı muhalifler, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye konulu görüşmelere katılımını askıya aldı.

Reuters'ın haberine göre Suriyeli silahlı muhalifler Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Suriye görüşmelerine katılımını askıya aldığını ve rejimin muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını bitirmesini talep ettiğini bildirdi.

Bugün Astana'da başlayacak ve iki gün sürecek Suriye konulu dördüncü toplantıya tüm tarafların katılacağı açıklanmıştı.

Astana'da 14-15 Mart'ta yapılan Suriye toplantısına Türkiye, Rusya ve İran'ın yanı sıra BM, ABD, Ürdün ve Suriye hükümetlerinin temsilcileri katılmıştı.