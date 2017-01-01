Malezya'da FETÖ elebaşlarına gözaltı!

Malezya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşları arasında gösterilen Turgay Karaman ile İhsan Aslan'ın ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
Malezya Emniyet Müdürü Halid Ebubekir, Karaman ve Aslan'ın dün akşam saatlerinde ceza yasasının 130. maddesi çerçevesinde ulusal güvenliği tehdit suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.
Karaman'ın, FETÖ ile irtibatlı bir okulda müdürlük yaptığı ifade ediliyor.
Karaman ve Aslan'ın daha önce kaçırıldıkları yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 9
-
Misafir 2 dakika öncegecicen bunlari.feto de ayni bunlari soyluyo.haksizlikmis falan.00
-
Misafir 18 dakika önceFETÖNÜN BU KADAR GÜÇLENMESİNE, DEVLETE KAFA TUTUP DARBE YAPIP MAHSUM İNSANLARIN GAZİ VE ŞEHİT OLMASINA NEDEN OLANLARIN ALLAH BELASINI VERSİN.BİR DE HAKSIZ YERE İŞİNDEN İHRAÇ EDİLENLER VAR, DARBEYLE YOLSUZLUKLA HIRSIZLIKLA İLGİSİ OLMAYAN,SIRF İYİ NİYETİNDEN İHRAÇ OLANLAR ARTIK GERİ DÖNSÜN.YA HAKSIZLIK DEĞİLMİ NİYE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER MİLLETVEKİLLERİ BAKANLAR DURUYORDA ARADA MAHSUM İNSANLAR İŞİNDEN SAĞLIĞINDAN OLUYOR.SON SEÇİMDE EVET DEDİK LAKİN BU HAKSIZLIKLARA TAHAMMÜL KALMADI .DÜZELTİN ARTIK DÜZELTİN .GERÇEKTEN DARBEYLE İLGİSİ BİLGİSİ OLAN SORU ÇALAN BABAM OLSA TANIMAM AMA ŞU AN HAKSIZLIĞA UĞRAYANLAR VAR00
-
Misafir 28 dakika önceYA YETER Bİ SOYUNUZ KURUMADI GİTTİ,ŞEREFSİZLER SİZİN YAPTIĞINIZ DARBE VE YOLSUZLUKLAR YÜZÜNDEN BİR SÜRÜ MAHSUM İNSAN İŞİNDEN OLDU.SIRF İYİ NİYETİNDEN GÜVENENLERİ YAKTINIZ RESMEN.SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ KURUNUN YANINDA YAŞ TA YANDI, SİZİ YILLARCA DESTEKLEYEN İNSANLARI İHRAÇ EDEREK ÜZERİNE PİS FETÖCÜLERİN VE DARBECİLERİN ÇAMURUNU SIÇRATTINIZ.İHRAÇ OLANLARA BİR ÇOK İNSAN FETÖCÜYMÜŞ DARBECİYMİŞ GİBİ BAKIYOR, OYSA ALAKASI BİLE YOK.ADAMI 12 YIL ÖNCE İŞ İÇİN REFERANS OLAN ADAM SUÇ İŞLEDİ PİSLİK YAPTI DİYE ADAM DA MI İŞİNDEN OLACAK.MADEM ADALET PARTİSİSİNİZ ADALETİNİZİ ARTIK GÖSTERİN VE DARBEYLE YOLSUZLUKLA İLGİSİ BİLGİSİ OLMAYAN ZAVALLI İNSANLARI İŞLERİNE TEKRAR DEVAM ETTİRİN.00
-
Misafir 7 dakika öncesadece iş mi yani herşey.. fatihanın anlamını bilmezse insanlar ancak bu olur, gider başkalarından medet umarlar.00
-
Misafir 43 dakika öncerüşvetçi fetöcüler araya girip halletmeye kalkar bu işi.. tabiki malezyada rüşvet yiyien polis bulurlarsa.. gerçi rüşvet yiyien polis bulamazlarda önceden çektikleri kasetleri ses kayıtlarını gösterirler.00
-
Misafir 1 saat önceidam etsinler00
-
Misafir 1 saat öncedost dusman böyle zamanlarda belli oluyo.Helal malezya.30
-
Misafir 1 saat önceALLAH RAZI OLSUN00
-
Misafir 1 saat önceAllah devamini nasip etsin İnsallah00
-
Misafir 1 saat önceçok iyi00
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER