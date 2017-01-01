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Uçakta yumruk yumruğa kavga! İki yolcu birbirine girdi

Tokyo-Los Angeles seferini yapacak olan uçağın kalkışından önce yumruk yumruğa kavga eden iki yolcudan biri, personele de saldırmasının ardından kabinden indirilip gözaltına alındı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:41:30 Güncelleme: 16:00:21 HABERTURK.COM

Japonya'nın başkenti Tokyo'dan Los Angeles'a sefer yapan uçakta yumruklar havada uçuştu.

Uçaktaki alkollü bir yolcunun sözlü saldırılarıyla çıkan kavganın ardından iki erkek yolcu birbirine girdi.

Saniye saniye kaydedilen görüntülerde personelin kavgaya müdahale etmesi sonucu ortalığın sakinleştiği görüldü.

Olayın ardından Amerikalı olduğu belirtilen alkollü yolcu kabinden dışarı çıkarılsa, kısa bir süre sonra geri döndü.

Hırsını alamayan alkollü yolcu, kavga ettiği kişiye tekrar saldırmak istedi. Fakat geri dönen yolcu, diğerinin yumruğuyla yere serilince kavga sona erdi.

Bu sefer de bir personelin boğazını sıkan alkollü yolcu, uçaktan indirilmesinin ardından gözaltına alındı.

Görgü tanıklarından biri alkollü yolcunun, "Deli olduğumu mu düşünüyorsun? Hükümete ne demeli!" diye bağırdığını söyledi.

Yaşanan kavga sebebiyle uçağın 90 dakika rötarlı kalktığı bildirildi.

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