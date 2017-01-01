ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
le pen
DÜNYA

Le Pen'den iki medya kuruluşuna yasak!

Fransa'nın cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in kampanya ekibi, iki Fransız medya kuruluşuna akreditasyon vermedi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:23:35 Güncelleme: 16:26:45 AA

Fransa cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Marine Le Pen'in kampanya ekibi, iki Fransız medya kuruluşuna "casusluk" yaptıkları gerekçesiyle akreditasyon vermedi.

Le Pen'in, cumhurbaşkanı olması halinde başbakanı olarak atayacağını açıkladığı muhafazakar sağcı Nicolas Dupont-Aignan ile önceki gün Villepinte'de yaptığı mitinge katılmak isteyen Mediapart ve Quotidien'in temsilcileri içeri alınmadı.

Toplam 36 medya kuruluşu temsilcisinin takip ettiği mitinge bu iki kuruluşun temsilcilerinin alınmamasına gerekçe olarak "casusluk faaliyeti yapmaları" gösterildi.

Le Pen'in kampanyası sırasında basına yönelik kısıtlamalar zaman zaman olmuştu.

Mediapart ve Quotidien medya organları Le Pen'e karşı sert eleştirileriyle biliniyor.

Kamuoyu yoklamalarında önde görünen Yürüyüş Hareketi lideri Emmanuel Macron ile rakibi Le Pen arasında 7 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda kazanan Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Uçakta yumruk yumruğa kavga! İki yolcu birbirine girdi
DÜNYA

Uçakta yumruk yumruğa kavga!

Yunan mahkemesinden darbeci askerler için karar!
DÜNYA

Yunan mahkemesinden darbeci askerler için karar!
Akar ile ABD'li generalin görüşmesinde neler konuşuldu?
DÜNYA

Akar ile ABD'li generalin görüşmesinde neler ...
İran'da kömür madeninde patlama!
DÜNYA

İran'da kömür madeninde patlama!
Malezya'da FETÖ elebaşlarına gözaltı!
DÜNYA

Malezya'da FETÖ elebaşlarına gözaltı!
ABD'de küçük bir uçak alev alarak otoyola düştü!
DÜNYA

Küçük uçak alev alarak otoyola düştü!
Yunan mahkemesinden darbeci askerler için karar!
DÜNYA

YUNAN MAHKEMESİNDEN DARBECİ ASKERLER İÇİN KARAR!
Le Pen'den iki medya kuruluşuna yasak!
DÜNYA

LE PEN'DEN İKİ MEDYA KURULUŞUNA YASAK!
Akar ile ABD'li generalin görüşmesinde neler konuşuldu?
DÜNYA

AKAR İLE ABD'Lİ GENERALİN GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULDU?
İran'da kömür madeninde patlama!
DÜNYA

İRAN'DA KÖMÜR MADENİNDE PATLAMA!
Putin'den Erdoğan'a espri: Seninkiler çalışmak istemiyor
DÜNYA

PUTİN'İN ERDOĞAN'A ESPRİSİ GÜLDÜRDÜ
Malezya'da FETÖ elebaşlarına gözaltı!
DÜNYA

MALEZYA'DA FETÖ ELEBAŞLARINA GÖZALTI!