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İngiltere Başbakanı May'den AB'ye sert sözler

İngiltere Başbakanı May: "Avrupalı siyasetçiler ve yetkililer İngiltere’ye yönelik tehditlerde bulunuyor"

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 21:42:25 Güncelleme: 22:18:42 AA

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'ni (AB) İngiltere’deki seçimleri etkilemeye çalışmakla suçladı.

May, erken seçim sürecini resmen başlatmak üzere parlamentonun feshi için Kraliçe 2. Elizabeth’le görüşmesinin ardından Başbakanlık Ofisi “10 Numara”da açıklamalarda bulundu.

Kıta Avrupası'ndaki basının İngiltere’nin müzakere pozisyonunu yanlış yansıttığını savunan May, “Avrupa Komisyonu'nun müzakere duruşu katılaştı. Avrupalı siyasetçiler ve yetkililer İngiltere’ye yönelik tehditlerde bulunuyor. Bütün bu eylemlerin zamanlaması İngiltere’de 8 Haziran’da yapılacak genel seçimin sonucunu etkileme kastıyla ayarlanmış.” diye konuştu.

AB ile ülkesinin birlikten ayrılması (Brexit) konusunda bir anlaşmaya varmak istediğini belirten May, “Ancak son birkaç günde yaşanan olaylar gösteriyor ki bizim dileklerimiz ne olursa olsun ve Avrupalı siyasetçilerin pozisyonları ne kadar makul olursa olsun, Brüksel’de bu müzakerelerin başarıya ulaşmasını istemeyenler var.” görüşünü dile getirdi.

İngiltere vatandaşlarını da uyaran May, “Eğer bu müzakereleri doğru yapamazsak, eğer Brüksel’deki bürokratların bizi ezmesine izin verirsek, herkes için gerçek fırsatlar içeren daha adil bir toplum olma şansını kaybederiz.” ifadelerini kullandı.

"BRÜKSEL DEDİKODUSU"

May dün BBC'ye yaptığı açıklamada da son dönemde müzakerelerin zorlu geçeceğine dair işaretlerin ortaya çıktığını belirterek, AB'nin kendisinin ne kadar "zorlu bir kadın" olduğunu göreceğini söylemişti.

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'un pazar baskısında yer verdiği bir haberde, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in May ile görüşmesinin ardından, "10 Numara'dan 10 kat fazla şüpheyle çıktım." dediği öne sürülmüştü. Haberde Juncker’in, May için "Başka bir galakside yaşıyor." ifadesini kullandığı, AB Komisyonu yetkililerinin de May'in Brexit için herhangi bir planı olmadığını ve müzakerelere gerçekçi yaklaşamadığını düşündükleri iddia edilmişti.

May, Alman gazetesinin haberindeki iddialara ilişkin "Bence bunların çoğu Brüksel dedikodusu." demişti.

Geçen yılki AB referandumunda Brexit için karar alan İngiltere, 29 Mart'ta AB'ye gönderdiği mektupla iki yılda sonuçlanacak ayrılık sürecini resmi olarak başlatmıştı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 7 dakika önce
    İngiltere'nin ayrılışı daha başlangıç
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