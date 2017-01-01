Almanya'da idam tartışması: Türkiye sandık kuramaz

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti SPD'nin başbakan adayı, eski AP Başkanı Martin Schulz, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının olası bir idam referandumuna katılmalarına karşı.

Der Spiegel'e konuşan Schulz, "Türk hükümeti gerçekten ölüm cezasının getirilmesi konusunda referandum yapacaksa şu açıkça bilinmeli: Böyle bir oylama Almanya'da yaşayan Türkler arasında yapılamaz" dedi. Schulz," Biz Almanya'da bizim değerlerimiz ve anayasamızla bağdaşmayan bir enstrümanın oylanmasına izin veremeyiz" diye konuştu.

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de (SPD) idam referandumuna Almanya'daki Türklerin katılmasının anayasaya aykırı olacağını belirterek karşı çıkmıştı.

PARLAMENTO RAPOR HAZIRLAMIŞTI

Saarbrücker Zeitung gazetesi ise, geçen hafta Federal Parlamento Bilimsel Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan konuya ilişkin bir raporun, Alman hükümetinin idam konusunda yapılacak bir referandumu kendi topraklarında yasaklayabileceğini öngürdüğünü duyurmuştu. Raporda, Türkiye'nin idam referandumu konusunda bir talebi olması durumunda "Alman hükümetinin bu talebi reddetmekle yükümlü olduğu" bilgisinin yer aldığı belirtilmişti.

MERKEL SESSİZ

Almanya'da çok sayıda siyasi, olası bir idam referandumuna karşı görüş belirtirken, Başbakan Angela Merkel şimdilik bu konudaki sessizliğini koruyor. Merkel, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam çıkışına "İdamın getirilmesi Türkiye-AB müzakerelerini dayanaksız bırakır" karşılığını vermişti.