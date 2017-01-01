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DÜNYA

Almanya'da idam tartışması: Türkiye sandık kuramaz

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı Martin Schulz, Türkiye'de idam referandumu yapılması durumunda Almanya'da bunun için sandık kurulamayacağını söyledi

05 Mayıs 2017 Cuma, 09:56:08 Güncelleme: 09:58:34 DHA

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti SPD'nin başbakan adayı, eski AP Başkanı Martin Schulz, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının olası bir idam referandumuna katılmalarına karşı.

Der Spiegel'e konuşan Schulz, "Türk hükümeti gerçekten ölüm cezasının getirilmesi konusunda referandum yapacaksa şu açıkça bilinmeli: Böyle bir oylama Almanya'da yaşayan Türkler arasında yapılamaz" dedi. Schulz," Biz Almanya'da bizim değerlerimiz ve anayasamızla bağdaşmayan bir enstrümanın oylanmasına izin veremeyiz" diye konuştu.

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de (SPD) idam referandumuna Almanya'daki Türklerin katılmasının anayasaya aykırı olacağını belirterek karşı çıkmıştı.

PARLAMENTO RAPOR HAZIRLAMIŞTI

Saarbrücker Zeitung gazetesi ise, geçen hafta Federal Parlamento Bilimsel Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan konuya ilişkin bir raporun, Alman hükümetinin idam konusunda yapılacak bir referandumu kendi topraklarında yasaklayabileceğini öngürdüğünü duyurmuştu. Raporda, Türkiye'nin idam referandumu konusunda bir talebi olması durumunda "Alman hükümetinin bu talebi reddetmekle yükümlü olduğu" bilgisinin yer aldığı belirtilmişti.

MERKEL SESSİZ

Almanya'da çok sayıda siyasi, olası bir idam referandumuna karşı görüş belirtirken, Başbakan Angela Merkel şimdilik bu konudaki sessizliğini koruyor. Merkel, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam çıkışına "İdamın getirilmesi Türkiye-AB müzakerelerini dayanaksız bırakır" karşılığını vermişti.

 

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YORUMLAR 7
  • Misafir 20 dakika önce
    reis sana cevabını vermişti ,bu beyefendinin yarası ondan!
  • Misafir 21 dakika önce
    Neyin kafasında la bunlar? İç işlerimiz bu size ne?
  • Misafir 34 dakika önce
    Tecavüz, Başkasının özgürlüğünü gasp, Vatan Hainliği
  • Misafir 35 dakika önce
    Geç bunları schulz.
  • Misafir 47 dakika önce
    ülkemizdeki sandıklar bize yeter almanya
  • Misafir 50 dakika önce
    Size mi soracaz
  • Misafir 56 dakika önce
    Referandum un demokrasinin islerligini artirdigini bu hristokratlar bilmiyormu. Onlar teroristlerin idam edilmesinden korkuyorlar.
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