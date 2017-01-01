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ABD'li askerler YPG'nin yemin törenine katıldı!

Suriye'de ABD'li askerlerin YPG'lilerin yemin törenine katıldığı görüntüler ortaya çıktı

07 Mayıs 2017 Pazar, 12:46:19 Güncelleme: 12:50:28 DHA

Suriye'de, Amerikan askerlerinin PKK'nın bu ülkedeki kolu olarak bilinen YPG'liler ile birlikte haraket edip görüntü vermesi ile ilgili tartışmalar sürerken, ABD'li askerlerin 2 gün önce Haseki'de 250 Arap ve Kürt kadının gördükleri eğitimden sonra Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) katılımı için düzenlenen törene katıldıkları ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre tören ile ilgili yayınlanan fotoğraflarda, ABD'li askerlerin alanda oturarak töreni izlediği görüldü.

FIRAT NEHRİNDEN DOĞU'YA TAKVİYE SÜRÜYOR

Koalisyon askerlerinin hem havadan hem karadan destek verdiği Rakka operasyonu kapsamında 40 gün süren şiddetli çatışmalardan sonra Tabka ilçe merkezi tamamen DEAŞ'tan temizlenirken, ilçenin çevresinde bulunan iki mahalle ve Tabka barajının bir kısmında ise çatışmaların sürdüğü belirtildi.

Çatışmaların yeni Tabka olarak adlandırılan Hey Ewwel ve Hey Salis mahallelerinde yoğunlaştığı kaydedilirken, YPG'nin ise Fırat nehrinin batısından doğusuna yaptığı takviye sürüyor.

YPG'liler Fırat nehri üzerinden son aylarda çatışmaların yoğun olarak sürdüğü ve nehrin doğu yakasında bulunan Tabka'ya tekne ve feribot ile zırhlı araç ve lojistik malzeme sevkiyatına devam ettiği belirtildi.

 

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