Marine Le Pen, siyasi arenada derin değişimi hedeflediğini belirterek tüm yurtseverleri bu yeni oluşuma destek vermeye çağırdı.

Bu sonuçlarla küreselciler ve yurtseverler arasında geniş boyutlu bir siyasi oluşumun ortaya çıktığını ifade eden Le Pen, haziran ayında yapılacak genel seçimlerde de mücadelenin başında olacağını kaydetti.

"Bana oyunu ve güvenini veren 11 milyon Fransız'a teşekkür ediyorum. Bu sonuçla Fransız halkı, yurtseverler birliğini birinci muhalif güç olarak göstermiştir." diye konuşan Le Pen, ikinci turda kendisine destek veren Ayağa Kalk Fransa (DLF) lideri Nicolas Dupunt-Aignan'a da teşekkür etti.

Le Pen, ilk sonuçların açıklanmasından sonra partisinin seçim merkezinde açıklama yaptı. Rakibi Macron'u arayarak tebrik ettiğini söyleyen Le Pen, seçimin ikinci turundan tarihi bir sonucun çıktığını söyledi.

Fransa cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, sandık çıkış anketlerine göre cumhurbaşkanı seçiminin galibi olan Emmanuel Macron'u arayarak tebrik etti.

Kamu yayıncısı France 2 televizyonunun hazırlattığı anketlere göre, kendisini siyasi merkezde konumlandıran Yürüyüş Hareketi lideri 39 yaşındaki Macron oyların yüzde 65,1'ini alırken rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen yüzde 34,9'da kaldı.

Sandık çıkış anketlerine göre Emmanuel Macron, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı oldu.

Destekçileri, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan Macron'un galibiyetini büyük sevinçle karşıladı

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Emmanuel Macron, görevi devraldığında ülke tarihindeki en genç cumhurbaşkanı olacak. Seçimin ilk turunda merkez sağ ve solu aşırı sağ aday Marine Le Pen ile birlikte yarış dışı bırakan Macron, aynı zamanda şimdiye kadar milletvekili veya belediye başkanlığı görevi yapmadan cumhurbaşkanı seçilen ilk kişi oldu.

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre, Yürüyüş Hareketi lideri Macron oyların yüzde 65,1'ini alırken rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen yüzde 34,9'da kaldı.

Bu sonuca göre Macron, görevi devraldığında Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı olacak. Geleneksel merkez sağ ve sol partileri ilk turda yarış dışı bırakan ilk aday olarak kayıtlara geçen Macron, aynı zamanda şimdiye kadar milletvekili veya belediye başkanlığı görevi yapmadan cumhurbaşkanı seçilen ilk kişi oldu.

MACRON KİMDİR?



Emmanuel Jean-Michel Frederic Macron, 21 Aralık 1977’de Fransa’nın kuzeydoğusunda bulunan ve “Kuzeyin Venedik’i” olarak adlandırılan Amiens kentinde doğdu. Doktor bir anne ve nörolog bir babanın oğlu olan Macron’un hayatında, çocukluğunun büyük bölümünü birlikte geçirdiği kolej müdiresi anneannesinin büyük etkisi oldu. Kendisinden iki yaş büyük erkek kardeşi ve 5 yaş küçük kız kardeşi bulunan Macron, küçüklüğünde piyano dersi aldı. Piyanodaki ustalığı ona yıllar sonra profesyonel hayatında “Finansın Mozartı” lakabının takılmasına sebep oldu.

İlk eğitimini Cizvit ve Katolik kilisesinin kontrolündeki okullarda alan Macron, daha sonra erkek kardeşi ile birlikte Paris’te lise ve üniversiteyi okudu. Paris X-Nanterre üniversitesinden felsefe, Siyasi Etüdler Enstitüsü’nden (IEP) siyaset bilimi diploması aldı. Fransa’da son 60 yılın yöneticilerinin vazgeçilmez okulu olarak gösterilen Ulusal İdarecilik Okulu’ndan (ENA) mezun olan Macron, 2002-2004 yılları arasında burada Fransa’yı ve Fransız yönetim sistemini öğrendi.

Fransa’da elitlerin okulu ve devlete yönetici fabrikası olarak gösterilen ENA’dan mezun olmasının ardından 2004-2008 yılları arasında maliye müfettişi olarak çalışan Macron’un yolları bu süreçte, 1980’den bu yana “Fransa siyasetinin gizli gücü” olarak görülen ekonomist ve yazar Jacques Attali ile kesişti. Dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’ye ekonomi alanında bir reform paketi raporu hazırlayan Attali, Macron’u yardımcısı olarak yanına aldı.

Aynı yıl Macron, 15 yaşındayken tanıştığı, kendisinden 24 yaş büyük tiyatro öğretmeni Brigitte Trogneux ile evlendi. İlk evliliğinden üç çocuğu olan 64 yaşındaki Trogneux'in 7 de torunu bulunuyor.

FİNANS DÜNYASINA GİRİŞİ



Fransa yönetiminin "akıl hocası" Attali ile tanışması sonrasında devlet memurluğundan istifa eden Macron, kariyerini özel sektörde devam ettirerek Rotschild Bankasında işe girdi. Yatırım ve finans pazarlıkları ile geçen 4 yılda dünya çapındaki şirketlerle ilgili kararlar almayı ve finans sektörüne yön veren adımları atmayı öğrendi. Aynı dönemde Cumhurbaşkanı François Hollande ile tanıştı ve birlikte çalışma teklifi aldı. 2012 cumhurbaşkanı seçimlerinin hemen öncesinde gerçekleşen bu tanışma, Macron’a önce Hollande’ın danışmanlığı, daha sonra da Elysee Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Genel Sekreter Yardımcısı olma yolunu açtı. Hollande’ın, 34 yaşındaki bu liberal danışmanına güveni tamdı ve 2014’te Macron'u Ekonomi Bakanı olarak görevlendirdi.

2016’nın nisan ayında isim ve soyisminin baş harfleriyle başlayan En Marche (Yürüyüş) Hareketi’ni kuran Macron, aynı yıl ağustos ayında da Ekonomi Bakanlığından istifa ederek cumhurbaşkanlığı seçimleri için bağımsız adaylığını ilan etti. Macron’un Sosyalist Parti’de geleceğini görmediği yorumları yanında, anketlerde tarihinin en düşük oy oranlarını yakalayan partide Cumhurbaşkanı Hollande tarafından solu kurtarmak görevi ve “gizli bir ajandayla” görevlendirildiği de belirtiliyor.

MACRON'UN ÖNÜNÜ AÇAN SKANDALLAR



Skandallarla dolu bir ön seçim ve kampanya döneminde yıldızı sürekli parlayan isim olan Macron, rakiplerinin aksine anketlerde oy oranını sürekli artırdı.

Nicolas Sarkozy, Alain Juppe, François Fillon, Manuel Valls gibi Fransa siyasetinin iddialı isimlerinin saf dışı kaldığı bir yarışta ilk turu yüzde 24,01’lik oy oranıyla 1. olarak bitirdi.

Son 50 yıldır Fransa’yı dönüşümlü olarak yöneten Cumhuriyetçiler (LR) ve Sosyalistler (PS) ilk defa ilk turda yarışın dışında kaldı.

Emmanuel Macron’un cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte Fransa’nın daha liberal politikalar izlemesi bekleniyor. Aşırı sağ tehdidine karşı kendisine oy veren milyonları rahatlatıcı mesajlar veren Macron, Avrupa Birliği (AB) içerisinde daha etkili ve güçlü bir Fransa vadetti. Rakibi Marine Le Pen’in aksine Macron, Fransa’nın uluslararası arenada daha çok görünmesi ve bunun için daha “geçişli bir yönetim” tarzı sergilenmesini savunuyor.

FREXIT RİSKİ

Le Pen'in AB'den ayrılma ve ortak para birimi Euro'yu terk etme hayali, piyasaların bu seçimleri istisnai bir dikkatle izlemesine yol açtı.

Fransa'nın AB'den ayrılma (Frexit) veya Euro para birimini terk etme ihtimalinin, Brexit'in yaptığı etkiden çok daha büyük olacağı, bu fikrin Avrupa'nın ekonomik birliğinin sonunu getirebileceği vurgulanıyordu.

AB'nin kurucu üyelerinden olan Fransa, Almanya ile birlikte birliğin işleyişini sürdüren başlıca ülkeler arasında yer alıyor.

Le Pen, 19 ülke tarafından kullanılan Euro'nun eninde sonunda kullanım dışı kalacağını savunurken, Macron ise bu hafta yayınladıkları videolu kampanya ile İngiliz seçmenlerin AB'den ayrılma yönünde oy kullanmalarından duydukları pişmanlık gösterilmişti.

Aynı şekilde ABD'li seçmenlerin ise Donald Trump'a oy vermelerinden pişmanlık duyduğu da savunuldu.

KÖTÜNÜN İYİSİ Mİ? Associated Press'e göre Macron, seçmenler arasında bir kurtarıcıdan ziyade 'kötünün iyisi' olarak görülüyor.

POPÜLİZMİN GÜCÜ

Le Pen kaybetse bile Avrupa'da popülizmin ne kadar güçlü bir etkisi olduğunu kanıtlamış oldu. Bu durum, seçimden galip çıkan Macron'u, hedeflerine ulaşmak konusunda zorlayabilir.

DIŞ POLİTİKA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi olan Fransa, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede ABD'nin kilit müttefiklerinden biri konumunda.

Macron'un, Fransa'nın dış politikasına yeni bir enerji getirebileceği belirtiliyor.

Macron'un Suriye ve Irak'ta operasyonları sürdüreceği, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ve Ukrayna'daki faaliyetlerinden dolayı Rusya üzerinde baskı uygulamaya devam edeceği tahmin ediliyor.

İLK TUR SEÇİM SONUÇLARI

Anayasa Konseyi sonuçlarına göre, 23 Nisan'da yapılan seçimin ilk turunda toplam 47 milyon 582 bin 183 seçmenin bulunduğu ülkede sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 22,23 olmuştu. Konsey, ayrıca geçersiz oyların sayısının 659 bin 997 olduğunu açıklamıştı.

Resmi sonuçlara göre 11 adayın aldığı oylar ile oranları (yüzde) şöyle:

Emmanuel Macron - 8.656.346 - 24,01

Marine Le Pen - 7.678.491 - 21,30

François Fillon - 7.212.995 - 20,01

Jean-Luc Melenchon - 7.059.951 - 19,58

Benoit Hamon - 2.291.288 - 6,36

Nicolas Dupont-Aignan - 1.695.000 - 4,70

Jean Lassalle - 435.301 - 1,21

Philippe Poutou - 394.505 - 1,09

François Asselineau - 332.547 - 0,92

Nathalie Arthaud - 232.384 - 0,64

Jacques Cheminade - 65.586 - 0,18

CUMHURBAŞKANI HOLLANDE OYUNU KULLANDI

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu için oyunu kullandı.

Hollanda, Aralık ayında yaptığı açıklamada ülkesine 4,5 yıl ülkesinin çıkarlarını korumak için dürüst ve samimi bir şekilde çalıştığını söylemiş, ikinci dönem için aday olmayacağını açıklamıştı.

Öte yandan Hollande, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda “En Marche” (Yürüyüş) Hareketi’nin lideri Emmanuel Macron’u destekleyeceğini bildirmişti.

ADAYLAR OYLARINI KULLANDI

Cumhurbaşkanı adayları Macron ile Le Pen, sandıkların açılmasının ardından oylarını kullandı.

MACRON'UN KONUŞMA YAPACAĞI LOUVRE'DA ŞÜPHELİ ÇANTA!

FEMEN ÜYELERİ LE PEN'İ PROTESTO ETTİ

Feminist aktivist grup Femen üyeleri, aşırı sağcı Marine Le Pen'in oy kullandığı merkezin önünde protesto gösterisi yaptı. Beş kadın aktivist, Henin-Beaumont'daki oy kullanma merkezinin karşısında Le Pen'i protesto eden pankart açtı.