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Macron'un konuşma yapacağı Louvre'da şüpheli çanta!

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy verme işlemi sürüyor. Adaylardan Macron'un konuşma yapması beklenen Louvre Müzesi'nde şüpheli çanta bulunması sebebiyle gazeteciler tahliye edildi

07 Mayıs 2017 Pazar, 15:12:37 Güncelleme: 16:08:50 HABERTURK.COM

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için halk oy verme işlemini sürdürürken, favori aday Emmanuel Macron'un konuşma yapması beklenen Louvre Müzesi'nin basın odası ve avlusu güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Reuters'ın haberine göre Macron'un kampanya yetkilisi, "Şüpheli bir çantanın bulunması sonucu akreditasyon işlemlerini sürdüren 300 gazetecinin güvenlik gerekçesiyle bölgeyi terk etmesi istendi ve başka bölgeye yönlendirildi" açıklamasında bulundu.

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