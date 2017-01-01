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Musul'da DEAŞ'a karşı silahlı nöbet

Terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları yüzünden diken üzerinde olan Musul'un Haci Ali köyünde, erkekler gündüz kadınlar ise gece silahlı nöbet tutuyor

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:20:41 Güncelleme: 11:23:12 AA

Irak'ın Musul ilinin Kayyare kasabasına bağlı Hacı Ali köyü sakinleri, terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından korunmak için gün boyu silahlı nöbet tutuyor.

DEAŞ’ın elinde tuttuğu Havice ilçe merkezine 70 kilometre uzaklıkta bulunan Hacı Ali köyü sakinleri, terör örgütünün saldırıları nedeniyle diken üzerinde. DEAŞ militanlarının, zaman zaman Küçük Zap suyunu geçerek bölgeye sızmaları ve özellikle ordu güçlerine yönelik intihar saldırıları gerçekleştirmeleri köylüleri tedirgin ediyor.

Irak ordusu ile DEAŞ militanları arasında köye yakın noktalarda çatışma yaşandığında havaya ateş açan köylüler, nöbet uygulamasını başlatmış. Buna göre erkekler gündüz, kadınlar ise gece nöbet tutuyor.

AA muhabirine konuşan beş çocuk annesi 65 yaşındaki Nezahat Salih Derviş, her gece DEAŞ saldırılarından köyü korumak için nöbet tuttuğunu söyledi. Toplam 10 kadın ile birlikte nöbet tuttuklarını anlatan Derviş, evlerin çatısında ve çevresinde mevzilendiklerini ifade etti.  DEAŞ militanları köye yakın noktalara sızdıkları zaman havaya ateş açtıklarını ve güvenlik güçlerine haber verdiklerini belirten Derviş, "Babadan ve dededen kalan bu eski tüfeklerle kendimizi DEAŞ terör örgütünden korumaya çalışıyoruz." dedi.

DEAŞ militanlarının köylerine yakın bir noktada olduğunu anlatan Derviş, can güvenliklerinin sağlanması için köye bir karakol kurulması ve güvenlik gücü sevkedilmesi talebinde bulunduklarını ifade etti.

Sünni Arapların yaşadığı ve stratejik öneme sahip Hacı Ali köyü, 2016 yılının ağustos ayında Irak ordusu tarafından terör örgütü DEAŞ’in elinden kurtarıldıktan sonra köylüler yeniden evlerine dönmüştü.  

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