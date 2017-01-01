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İsrail'den ilk üst düzey 'Esed'e destek' açıklaması

İsrail eski Genelkurmay Başkanı Halutz, Esed rejiminin iktidarda kalmasının en doğru çözüm olduğunu savunarak, Esed'e açıktan destek veren ilk İsrailli üst düzey yetkili oldu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:26:53 Güncelleme: 11:35:07 AA

İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, İsrail için şu anda Suriye'de en iyisinin Beşşar Esed rejiminin iktidarda kalması olduğunu belirtti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre bir panelde konuşan Halutz, "Şu anda bizim için Esed rejimin iktidarda kalması en doğru çözümdür. İsrail, Esed'in rejime karşı savaşan terör gruplarının işini bitirmesine izin vermeli." dedi.

Rusların Suriye'deki varlığına da değinen Halutz, İsrail ile yaratabileceği gerginliğe rağmen Rusya'nın bölgede bir "istikrar faktörü" olduğunu savundu.

Halutz, Esed rejiminin iktidarda kalmasına açıktan destek veren ilk İsrailli üst düzey yetkili oldu.

İsrail, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, rejim muhalifi örgütlere, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara operasyonlar düzenliyor.

İsrail yönetimi genellikle bu saldırıları resmi olarak teyit etmekten kaçınıyor.

 

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