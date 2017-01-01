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Emmanuel Macron, ilk yurt dışı ziyaretini Almanya'ya yapacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Seibert yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ikilinin telefon görüşmesi yaptığını dile getirdi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 22:00:08 Güncelleme: 22:01:17 İHA

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden galip çıkan Emmanuel Macron'un ilk yurt dışı ziyaretini Almanya'ya yapacağı açıklandı.

Avrupa Parlamentosu üyesi ve Macron'un AB politikaları konusunda birlikte çalıştığı isimlerden olan Sylvie Goulard, Macron'un Almanya Başbakanı Angela Merkel'i göreve başladıktan kısa bir süre sonra ziyaret etmeyi planladığını bildirdi.

Öte yandan Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandıktan sonra Merkel'in Macron'u arayarak görüştüğünü söyledi.

Seibert, Merkel'in görüşmede, "Geleneksel olarak yakın Fransız-Alman dostluğunun ruhu içinde güvenilir işbirliği için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandığını belirtti.

Macron, önümüzdeki pazar günü François Hollande'dan resmen görevi devralacak.

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