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Adalet Bakanlığı heyeti, ABD'de FETÖ elebaşı Gülen'in iadesini görüştü

Adalet Bakanı Bozdağ ile birlikte ABD'de bulunan Adalet Bakanlığı heyeti, Amerikalı muhataplarıyla FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi sürecine ilişkin 4 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi

09 Mayıs 2017 Salı, 23:39:00 Güncelleme: 10 Mayıs 2017 Çarşamba, 00:04:18 AA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte ABD'de bulunan Adalet Bakanlığı heyetinin, Amerikalı muhataplarıyla Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi sürecine ilişkin 4 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

BOZDAĞ ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE FETÖ ELEBAŞININ İADESİNİ GÖRÜŞTÜ

Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Uluslarası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Faris Karak'ın başkanlık yaptığı heyet, Washington'da FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi süreciyle ilgili olarak temaslarda bulundu.

Yaklaşık 4 saat sürdüğü bildirilen toplantıya, FETÖ soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında görevli 3 savcının da katıldığı kaydedildi.

Görüşmede, Gülen'in iade süreciyle ilgili tüm konuların teknik detaylarıyla birlikte ele alındığı ve Türk tarafının Amerikalı muhataplarına hukuki çerçeveyle ilgili bilgiler aktardığı ifade edildi.

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