Fransa'nın en genç vekili siyaseti bıraktı!

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin önde gelen isimlerinden Marine Le Pen'in yeğeni 27 yaşındaki Marion Marechal-Le Pen siyaseti bıraktığını açıkladı.

Le Parisien gazetesine açıklamalarda bulunan aynı zamanda Ulusal Cephe'nin kurucusu Jean-Marie Le Pen'in torunu olan Marion Marechal-Le Pen, kişisel bir seçim yaptığını ve politikayı bıraktığını bildirdi.

Partinin Ulusal Meclis'teki iki milletvekilinden biri ve Fransa'nın en genç milletvekili ünvanına sahip olan Marion Marechal-Le Pen, cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalarak büyük bir başarı elde eden ve aşırı sağın oylarını babasının siyaset sahnesinde olduğu döneme göre neredeyse iki katına çıkaran Marine Le Pen'in mirasçısı olarak görülüyordu.

Gazetenin haberinde, Marine Le Pen'in olayı öğrenmesinin ardından, "Marion'un seçimine saygı duyuyorum. Siyasi hayatın ne kadar zor olabileceğini biliyorum." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Marine Le Pen, cumhurbaşkanı seçimi kampanyası sırasında, eğer cumhurbaşkanlığını kazanırsa yeğeni Marion Marechal-Le Pen'e kabinesinde yer vermeyeceğini bildirmişti.

Fransa'da 7 Mayıs'ta seçim yapılmış ve seçimi Marine Le Pen'e karşı Emmanuel Macron kazanmıştı.

Ülkede 11 Haziran'da milletvekili genel seçiminin ilk turu yapılacak. Seçimde Ulusal Cephe'nin önemli oranda milletvekili çıkaracağı tahmin ediliyor.