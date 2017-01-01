ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
marion marechal le pen
DÜNYA

Fransa'nın en genç vekili siyaseti bıraktı!

Fransa'nın 27 yaşındaki en genç vekili ve aynı zamanda Marine Le Pen'in yeğeni olan Marion Marechal-Le Pen siyaseti bıraktığını açıkladı. Genç vekil, Le Pen'in mirasçısı olarak görülüyordu

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:04:53 Güncelleme: 10:11:30 AA

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin önde gelen isimlerinden Marine Le Pen'in yeğeni 27 yaşındaki Marion Marechal-Le Pen siyaseti bıraktığını açıkladı.

Le Parisien gazetesine açıklamalarda bulunan aynı zamanda Ulusal Cephe'nin kurucusu Jean-Marie Le Pen'in torunu olan Marion Marechal-Le Pen, kişisel bir seçim yaptığını ve politikayı bıraktığını bildirdi.

Partinin Ulusal Meclis'teki iki milletvekilinden biri ve Fransa'nın en genç milletvekili ünvanına sahip olan Marion Marechal-Le Pen, cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalarak büyük bir başarı elde eden ve aşırı sağın oylarını babasının siyaset sahnesinde olduğu döneme göre neredeyse iki katına çıkaran Marine Le Pen'in mirasçısı olarak görülüyordu.

Gazetenin haberinde, Marine Le Pen'in olayı öğrenmesinin ardından, "Marion'un seçimine saygı duyuyorum. Siyasi hayatın ne kadar zor olabileceğini biliyorum." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Marine Le Pen, cumhurbaşkanı seçimi kampanyası sırasında, eğer cumhurbaşkanlığını kazanırsa yeğeni Marion Marechal-Le Pen'e kabinesinde yer vermeyeceğini bildirmişti.

Fransa'da 7 Mayıs'ta seçim yapılmış ve seçimi Marine Le Pen'e karşı Emmanuel Macron kazanmıştı.

Ülkede 11 Haziran'da milletvekili genel seçiminin ilk turu yapılacak. Seçimde Ulusal Cephe'nin önemli oranda milletvekili çıkaracağı tahmin ediliyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
  • Misafir 22 dakika önce
    faydasız zaten Türk düşmanıydı
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
ABD'den 'Kuzey Kore' uyarısı!
DÜNYA

ABD'den 'Kuzey Kore' uyarısı!
ABD Başkanı Trump, FBI Direktörü Comey'in görevine son verdi
DÜNYA

Trump, FBI Direktörünü kovdu!
Adalet Bakanlığı heyeti, ABD'de FETÖ elebaşı Gülen'in iadesini görüştü
DÜNYA

FETÖ elebaşı için ABD'de 4 saatlik kritik görüşme!
ABD Savunma Bakanı: Amacımız Rakka'yı almak için Türkler ile birlikte çalışmak
DÜNYA

Mattis: Amacımız Rakka'yı almak için Türkler ile ...
ABD'de nükleer atık tüneli çöktü
DÜNYA

ABD'de nükleer atık tüneli çöktü! Bölgede acil durum ...
Trump'ın PYD’ye silah verilmesi talimatını verdiği açıklandı
DÜNYA

ABD'den PYD’ye silah desteği!
Trump'ın PYD’ye silah verilmesi talimatını verdiği açıklandı
DÜNYA

ABD'DEN PYD’YE SİLAH DESTEĞİ!
ABD'de nükleer atık tüneli çöktü
DÜNYA

ABD'DE NÜKLEER ATIK TÜNELİ ÇÖKTÜ! BÖLGEDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
ABD'den 'Kuzey Kore' uyarısı!
DÜNYA

ABD'DEN 'KUZEY KORE' UYARISI!
Adalet Bakanlığı heyeti, ABD'de FETÖ elebaşı Gülen'in iadesini görüştü
DÜNYA

FETÖ ELEBAŞI İÇİN ABD'DE 4 SAATLİK KRİTİK GÖRÜŞME!
Fransa'nın en genç vekili siyaseti bıraktı!
DÜNYA

FRANSA'NIN EN GENÇ VEKİLİ SİYASETİ BIRAKTI!
ABD Savunma Bakanı: Amacımız Rakka'yı almak için Türkler ile birlikte çalışmak
DÜNYA

MATTİS: AMACIMIZ RAKKA'YI ALMAK İÇİN TÜRKLER İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK