Trump ile Lavrov Beyaz Saray'da görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirildi.
Reuters'ın haberine göre Trump-Lavrov buluşması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yönetimiyle Trump arasındaki en üst düzey görüşme olacak.
Görüşmede Suriye, ABD-Rusya ilişkileri ve diğer küresel meselelerin ele alınacağı aktarıldı.
ABD ile Rusya arasındaki ilişkiler, İdlib'deki kimyasal silahlı saldırının ardından ABD'nin Suriye rejimine ait hava üssüne düzenlediği füzeli saldırıların ardından gerilmişti.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER