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Malezya üç FETÖ'cüyü Türkiye'ye iade etti

Malezya'da FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan üç Türk vatandaşının Türkiye'ye iade edildiği bildirildi.

12 Mayıs 2017 Cuma, 11:24:45 Güncelleme: 11:31:52 HABERTURK.COM

Malezya polisi, 15 Temmuz darbe girişimi ve " FETÖ" ile bağlantılı oldukları iddia edilen üç Türk vatandaşının Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

Reuters'In haberine göre okul müdürü 43 yaşındaki Turgay Karaman, işadamı İhsan Aslan (39) ve akademisyen İsmet Özçelik (58), geçen hafta ulusal güvenlik için tehlike oluşturdukları gerekçesiyle Malezya makamlarınca tutuklanmışlardı. 

Malezya Polis Genel Müfettişi Halid Abu Bakar, bugün yaptığı yazılı açıklamada, sanıkların FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle dün Türkiye'ye iade edildiklerini söyledi.

Halid, yapılan soruşturmada sanıkların FETÖ ile bağlantılı olduklarının görüldüğünü ve pasaportlarının Türkiye tarafından iptal edildiğini söyledi.

Halid, "Bu durumda bu kişiler Malezya'da yasadışı göçmen statüsündeydiler" dedi.

Malezya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi, dün yaptığı açıklamada, geçen hafta gözaltına alınan Turgay Karaman ile İhsan Aslan'ın ailelerinin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönündeki taleplerinin reddedileceğini ve şahısların Türkiye'ye verileceğini duyurmuştu.

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