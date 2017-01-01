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Dünya çapında israfın fotoğrafı!

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki bir Fransız astronotun çektiği fotoğrafta Belçika’nın başkenti Brüksel’deki olağanüstü ışık kümesi tepkilere neden oldu

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 02:11:03 Güncelleme: 02:19:08 HABERTURK.COM

Kuzey Işıkları’nı görüntülemek isteyen Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki bir Fransız astronotun çektiği fotoğraf, sosyal medyada tartışma yarattı. Gazete Habertürk'ün haberine göre fotoğrafta Belçika’nın başkenti Brüksel’deki olağanüstü ışık kümesi dikkat çekti. 1.8 milyon nüfusluk şehrin aydınlatma için gece tükettiği elektriğin kendisinden katbekat kalabalık Berlin, Paris ve Londra gibi başkentlerden fazla olması, “israf” tartışmalarını beraberinde getirdi.

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