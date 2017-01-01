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Recep Tayyip Erdoğan Aleksis Çipras
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aleksis Çipras'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Çin'de biraraya geldi

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 08:40:38 Güncelleme: 10:22:25 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabul etti.

ERDOĞAN, ŞERİF'LE BİR ARAYA GELDİ

Erdoğan, Uluslararası İşbirliği için Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere geldiği Çin'in başkenti Pekin'de temaslarına başladı.

Erdoğan, Pekin'de Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'i ile bir araya geldi.

 

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