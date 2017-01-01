Teşkilatta 20 yıl erkek olarak çalıştı, kadın olarak geri döndü

Arjantin'de 20 yıl federal polis olarak hizmet veren Analia Pasantino adlı bir kadın, trans birey olduğunu açıkladıktan sonra istifa etmeye zorlandı.

Fox News'te yer alan habere göre görevine geri dönmek için verdiği mücadeleyi kazanan Pasantino'nun yüzü tekrar gülmeye başladı.

"Bu bir dönüm noktası" diyen 49 yaşındaki Pasantino, "Latin Amerika'da trans birey olan ilk polis şefiyim. Bu, Latin Amerika ve dünyaya, açık bir kurum olduğumuzu göstermek için benzersiz ve önemli bir adım" ifadelerini kullandı.

'Dünyanın değiştiğini 'belirten Pasantino, insanların artık çifte hayat yaşamak zorunda olmadığını belirtti.

1988'de polis teşkilatına katılan Pasantino, ilk önce polis sözcüsü ardından ise narkotik takımının lideri oldu. Fakat evinde bir kadın olarak yaşıyordu.

Bu geçiş sürecinde eşi Silvia Mauro tarafından da hep destek gördüğünü söyledi.

Pasantino ve Mauro'nun 31 yıllık evli olduğu bildirildi.

2008'de trans birey olduğunu açıklayan Pasantino, polis departmanından izin kullanması için zorlandığını söyledi.

Pasantino, her üç ayda bir teşkilata geri dönmek için psikiyatrik değerlendirmeden geçtiğini fakat tekrar tekrar izninin uzatıldığını anlattı.

Bunun her zaman bir 'hastalık' olarak görüldüğünü ve son teşhisin işe geri dönemeyeceği yönünde olduğunu söyleyen Pasantino, federal polis liderinin değişmesiyle haklarını geri kazandı.

Pasantino, artık bir kadın olarak teşkilatta polis şefliği görevini yürütüyor.