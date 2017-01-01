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Sudan'da FETÖ okulları Maarif Vakfı'na teslim edildi

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Cemalettin Aydın, öğrenci ve velilerin mağdur olmayacaklarının teminatını verdi

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 22:57:39 Güncelleme: 23:00:10 AA

Sudan'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne ( FETÖ) ait okulların yetkisi Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) verildi. Okulda yapılan devir teslim programında, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Cemalettin Aydın ve Hartum Eyaleti Eğitim Bakanı Dr. Farah Mustafa hazır bulundu.

Karşılıklı anlaşılan sözleşme metni, TMV Sudan Koordinatörü Ömer Alçep ve Hartum Eyalet Bakanlığı Özel Okullar Genel Müdürü Abdullah Muhamed Nasır tarafından imzalandı. Ayrıca Bakan Mustafa, okulun anahtarlarını Büyükelçi Aydın'a teslim etti.

İmzaların ardından Türk ve Sudan heyetleri okullarda incelemelerde bulundu.

Anlaşma metnine göre, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Hartum'daki 5 okul ve 2 yurdun işletmesini TMV yapacak.

Atılan imzaların ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Aydın, bugünün mübarek bir gün olduğunu belirterek, "FETÖ'nün hain 15 Temmuz kalkışması sonrası Sudanlı yetkililer her daim yanımızda durdu. 16 Temmuz sabahında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı arayan ilk isimler arasında Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir bulunuyor. Bu örnek dahi iki ülke arasındaki kardeşliğin açık göstergesidir." dedi.

Öğrenci ve velilerin mağdur olmayacaklarının teminatını veren Aydın, şöyle devam etti:

"TMV'nin özverili çalışmaları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Yeni eğitim yılına okulumuzu hazır hale getireceğiz. Sudanlı çocuklarımızın evlatları bizim çocuklarımızdır. Bu okulda en iyi eğitimi onlara vereceğiz. Hatta eskisinden daha iyi bir konumda olacak. Bu noktada TMV yetkilileri ve bizler, maddi-manevi desteğimizi esirgemeyeceğiz. Devraldığımız okullar, en kısa zamanda kaliteli okullar içerisinde olacaktır."

Devir teslimden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Mustafa da TMV'nin her zaman yanında olduklarını aktardı. Mustafa, "Türk hükümetine devrettiğimiz okullarda bizim geleceğimizin teminatı çocuklarımız yetişecek. Bu noktada TMV'ye güvencemiz tam. Okulların eğitim olarak eskisinden kaliteli hale geleceğini biliyoruz. Okul, Sudan ve Türkiye arasındaki kültür kaynaşmasının önemli parçası olacaktır." diye konuştu.

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