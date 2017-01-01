Bağdat'ta bombalı saldırı: 6 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat'ın merkezi Karraday'a bağlı Rubayi Köprüsü yakınında bulunan iş yerlerini hedef alan bombalı araç infilak ettirildi.
Saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Güvenlik çemberine alınan bölgeye sevkedilen ambulanslarla ölü ve yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Güvenlik zafiyetinin bulunduğu Bağdat, sık sık şiddet olaylarına sahne oluyor.
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