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Cezaevinden firar kanlı bitti: 17 ölü

Papua Yeni Gine'de güvenlik güçleri cezaevinden kaçmaya çalışan bir grup tutukluya ateş açtı. 17 kişi öldü, 57 mahkum kaçtı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:18:28 Güncelleme: 10:24:27 AA

Papua Yeni Gine'de güvenlik güçlerinin cezaevinden firar etmeye çalışan tutuklulara ateş açması sonucu 17 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, yetkililer, ülkenin ikinci büyük kenti Lae'deki Buimo cezaevinde tutukluların firar girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Güvenlik güçlerinin tutuklulara ateş açması sonucu 17 mahkumun öldüğü 3'ünün yaralandığı belirtildi.

Karmaşadan yararlanan 57 mahkumun kaçtığı kaydedildi.

Polis, firar eden mahkumların ağır suçlardan hüküm giydiğini, toplum için tehdit oluşturduklarını vurgulayarak görenlerin yetkililere bilgi vermesi çağrısında bulundu.

Papua Yeni Gine'de uzun süren davalar, cezaevlerinin aşırı derecede kalabalık olmasına yol açıyor.

Geçen yıl aynı cezaevindeki firar girişiminde 11 tutuklu öldürülmüş, 70'ten fazlası kaçmayı başarmıştı.

 

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