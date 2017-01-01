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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'a hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Washington'a hareket etti

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:02:07 Güncelleme: 12:05:38 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere, özel uçak "CAN" ile TSİ 09.25'te Pekin'den ABD'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti'nde, "Kuşak ve Yol Forumu" kapsamında çalışma yemeğine katıldı.

Erdoğan, yemeğin ardından ABD'ye gitmek üzere Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'na geçti. Erdoğan'ı havalimanından Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Ali Murat Ersoy, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ile diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da ABD'ye gitti.

ERDOĞAN, TRUMP İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile 16 Mayıs'ta baş başa ve heyetlerarası görüşmeler yapacak.

Erdoğan, ziyaret çerçevesinde sivil toplum ve düşünce kuruluşları ile iş adamları temsilcilerini de ayrı ayrı kabul edecek.

 

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