ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
putin
DÜNYA

Putin'den kritik 'Suriyeli Kürtlere silah' açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Suriyeli Kürtlere silah vermeye gerek duymadığını belirtti

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:43:54 Güncelleme: 12:45:57 HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in başkenti Pekin'de yaptığı konuşmada Rusya'nın Suriyeli Kürtlere silah desteği verme ihtiyacı duymadığını söyledi.

Putin, Suriyeli Kürtlerle iletişim halinde olmayı sürdüreceklerini ancak Ankara yönetiminin endişelenmesini gerektirecek bir neden olmadığını belirtti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 5
  • Misafir 10 dakika önce
    biz amerika gibi göstere göstere vermeyiz, çaktırmadan veririz demiş.
  • Misafir 23 dakika önce
    kalaşnikof kimin malı acaba
  • Misafir 33 dakika önce
    Herkes istediğini yapıyor ceremesi sadece bize
  • Misafir 36 dakika önce
    Demek ki dün Rusya ve Çin ile anlaşıldı.Putin uluslararası destek mahiyetinde bir açıklama yaptı , şimdi elimiz kısmen daha güçlü olarak Trump'ın karşısına çıkabileceğiz. Asıl fırtına orada kopacak.
  • Misafir 41 dakika önce
    Vereceğiniz kadar verdiniz zaten! TÜRK ün TÜRK ten başka dostu yoktur! ÖNCE VATAN...
  • Misafir 42 dakika önce
    Bunlar da sahtekar .. kürt lerin silahlari rus yapimi
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Almanya'dan çifte vatandaş Türklere uyarı!
DÜNYA

Almanya'dan çifte vatandaş Türklere uyarı!
İç savaşın yıktığı Yemen'de şimdi de kolera salgını!
DÜNYA

İç savaşın yıktığı ülkede şimdi de kolera salgını!
Türkiye'nin 'sınıra duvar' talebine İran'dan yanıt
DÜNYA

Türkiye'nin 'sınıra duvar' talebine İran'dan yanıt
Avustralyalı pilot siparişini almaya helikopterle gitti!
DÜNYA

Acıkan pilot siparişini almaya helikopterle gitti!
Ankara İncirlik'e izin vermedi, Almanya'dan açıklama geldi!
DÜNYA

Ankara İncirlik'e izin vermedi, Almanya'dan açıklama ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'a hareket etti
DÜNYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'a hareket etti
Putin'den kritik 'Suriyeli Kürtlere silah' açıklaması!
DÜNYA

PUTİN'DEN KRİTİK 'SURİYELİ KÜRTLERE SİLAH' AÇIKLAMASI!
İran'dan Türkiye'nin sınıra öreceği duvalar ilgili açıklama
DÜNYA

İRAN'DAN TÜRKİYE'NİN SINIRA ÖRECEĞİ DUVALAR İLGİLİ AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'a hareket etti
DÜNYA

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, WASHİNGTON'A HAREKET ETTİ
Almanya'dan çifte vatandaş Türklere uyarı!
DÜNYA

ALMANYA'DAN ÇİFTE VATANDAŞ TÜRKLERE UYARI!
Ankara İncirlik'e izin vermedi, Almanya'dan açıklama geldi!
DÜNYA

ANKARA İNCİRLİK'E İZİN VERMEDİ, ALMANYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
Avustralyalı pilot siparişini almaya helikopterle gitti!
DÜNYA

ACIKAN PİLOT SİPARİŞİNİ ALMAYA HELİKOPTERLE GİTTİ!