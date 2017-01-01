Putin'den kritik 'Suriyeli Kürtlere silah' açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in başkenti Pekin'de yaptığı konuşmada Rusya'nın Suriyeli Kürtlere silah desteği verme ihtiyacı duymadığını söyledi.

Putin, Suriyeli Kürtlerle iletişim halinde olmayı sürdüreceklerini ancak Ankara yönetiminin endişelenmesini gerektirecek bir neden olmadığını belirtti.