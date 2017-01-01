Putin'den kritik 'Suriyeli Kürtlere silah' açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in başkenti Pekin'de yaptığı konuşmada Rusya'nın Suriyeli Kürtlere silah desteği verme ihtiyacı duymadığını söyledi.
Putin, Suriyeli Kürtlerle iletişim halinde olmayı sürdüreceklerini ancak Ankara yönetiminin endişelenmesini gerektirecek bir neden olmadığını belirtti.
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YORUMLAR 5
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Misafir 10 dakika öncebiz amerika gibi göstere göstere vermeyiz, çaktırmadan veririz demiş.00
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Misafir 23 dakika öncekalaşnikof kimin malı acaba00
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Misafir 33 dakika önceHerkes istediğini yapıyor ceremesi sadece bize120
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Misafir 36 dakika önceDemek ki dün Rusya ve Çin ile anlaşıldı.Putin uluslararası destek mahiyetinde bir açıklama yaptı , şimdi elimiz kısmen daha güçlü olarak Trump'ın karşısına çıkabileceğiz. Asıl fırtına orada kopacak.120
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Misafir 41 dakika önceVereceğiniz kadar verdiniz zaten! TÜRK ün TÜRK ten başka dostu yoktur! ÖNCE VATAN...123
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Misafir 42 dakika önceBunlar da sahtekar .. kürt lerin silahlari rus yapimi123
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