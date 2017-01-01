ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
yunanistan
DÜNYA

Yunan parlamentosu karıştı

Aşırı Sağcı Altın Şafak Partisi Milletvekili İlias Kasidiaris, konuşması esnasında önünden geçen Yeni Demokrasi Partisi Sözcüsü Nikos Dendias'a tepki gösterince parlamentoda gerginlik yaşandı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 20:47:58 Güncelleme: 20:49:19 AA

Yunan parlamentosu, yeni "kemer sıkma" önlemlerini içeren yasa tasarısının görüşüldüğü sırada karıştı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Aşırı Sağcı Altın Şafak Partisi Milletvekili İlias Kasidiaris, konuşması esnasında önünden geçen Yeni Demokrasi Partisi Sözcüsü Nikos Dendias'a tepki gösterdi.

Kasidiaris, önce "Önümden geçme. Konuştuğumu görmüyor musun?" diyerek eliyle Dendias'a dokundu. Dendias cevap verince Altın Şafak Partisi milletvekilleri sözcünün üzerine yürüdü.

Olayın ardından Kurul Başkanı Makis Balauras Altın Şafak milletvekillerini çıkardı.

Kasidiaris, daha önce de mecliste ve katıldığı televizyon programlarında saldırgan tavırlar sergilemişti. Kasidiaris, bir televizyon programında canlı yayında Yunanistan Komünist Partisinden kadın milletvekili Liana Kanelli'ye tokat atmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Yunanistan'da bir adam canlı yayında havaya ateş etti
DÜNYA

Canlı yayında silah çekti!
Yunanistan'a kaçan darbeci askerler için mahkeme süreci yeniden başlıyor
DÜNYA

Yunanistan'a kaçan darbeci askerler hakkında flaş ...
Atina'da patlama
DÜNYA

Atina'da patlama
Yunanistan'da cami yandı, bakanlık açıklama yaptı!
DÜNYA

Yunanistan'da cami yandı, bakanlık açıklama yaptı!
Atina'da şüpheli paket alarmı
DÜNYA

Atina'da şüpheli paket alarmı
Türkiye ile AB arasında yapılan geri kabul anlaşmasının detayları
DÜNYA

Türkiye'den en fazla mülteci alan ikinci ülke ...
ABD'den Esed açıklaması: Binlerce insanı öldürdü ve cesetlerini fırınlarda yaktı
DÜNYA

ABD'DEN ESED AÇIKLAMASI: BİNLERCE İNSANI ÖLDÜRDÜ VE CESETLERİNİ FIRINLARDA YAKTI
Fransa'nın yeni başbakanı Edouard Philippe oldu
DÜNYA

İŞTE FRANSA'NIN YENİ BAŞBAKANI!
Azerbaycan, Ermenistan'ın hava savunma füze sistemini imha etti
DÜNYA

AZERBAYCAN, ERMENİSTAN'IN HAVA SAVUNMA FÜZE SİSTEMİNİ İMHA ETTİ
Yunan parlamentosu karıştı
DÜNYA

YUNAN PARLAMENTOSU KARIŞTI
Macron'a üvey kızından anlamlı destek!
DÜNYA

MACRON'A ÜVEY KIZINDAN ANLAMLI DESTEK!
İran'da cumhurbaşkanı adayı Galibaf seçimden çekildi!
DÜNYA

İRAN'DA EN GÜÇLÜ ÜÇ ADAYDAN BİRİ SEÇİMDEN ÇEKİLDİ!