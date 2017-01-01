Yunan parlamentosu karıştı

Yunan parlamentosu, yeni "kemer sıkma" önlemlerini içeren yasa tasarısının görüşüldüğü sırada karıştı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Aşırı Sağcı Altın Şafak Partisi Milletvekili İlias Kasidiaris, konuşması esnasında önünden geçen Yeni Demokrasi Partisi Sözcüsü Nikos Dendias'a tepki gösterdi.

Kasidiaris, önce "Önümden geçme. Konuştuğumu görmüyor musun?" diyerek eliyle Dendias'a dokundu. Dendias cevap verince Altın Şafak Partisi milletvekilleri sözcünün üzerine yürüdü.

Olayın ardından Kurul Başkanı Makis Balauras Altın Şafak milletvekillerini çıkardı.

Kasidiaris, daha önce de mecliste ve katıldığı televizyon programlarında saldırgan tavırlar sergilemişti. Kasidiaris, bir televizyon programında canlı yayında Yunanistan Komünist Partisinden kadın milletvekili Liana Kanelli'ye tokat atmıştı.