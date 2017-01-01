Emmanuel Macron ile Angela Merkel görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk yurt dışı ziyaretini Almanya'ya gerçekleştirerek, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

İHA'nın haberine göre ilk yurt dışı ziyaretini Almanya'ya gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. İki lider ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Macron ve Merkel, ortak basın toplantısında, AB ekonomik ve savunma politikası hedeflediklerini, Avrupa Birliği'nin geciktirici bürokrasisine karşı olacaklarını, Brexit sürecinin takip edileceği konusunda açıklamalarda bulundu.

İki lider ayrıca iki ülke arasında güvene ihtiyaç olduğunu, ortak çalışmalar sırasında samimi ve yapıcı bir tutum içerisinde olacaklarını, bu ortak alınan kararların da Avrupa Birliği'nin geleceğini etkileyeceğini açıkladı. Merkel "Her başlangıç büyülüdür, çok güzel bir başlangıcımız var. Fakat büyünün devam etmesi için devamında verim almak gerekiyor" dedi.

Macron ise "Bundan 5 yıl sonra büyük başarılar elde ettiğimiz için daha kalabalık bir muhabir ordusu görmek istiyorum karşımda" ifadelerini kullandı. Macron'un Avrupa Birliği ile alakalı taleplerinden biri de Euro Bölgesinde özel bütçe açılması ve bu bütçenin Finans Bakanlığı ve Parlamento tarafından kontrol edilmesi oldu.



