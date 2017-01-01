Pentagon'dan PKK açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmede PKK terör örgütü konusundaki kaygılar üzerine mutabakata vardıklarını bildirdi.

Pentagon sözcüsü Dana White tarafından yapılan yazılı açıklamada "Liderler Türkiye’de sivillere ve Türk askerlerine saldırı düzenleyen ve ABD tarafından da yabancı terör örgütü olarak tanınan PKK’ya yönelik kaygılarda mutabık kaldılar." ifadesi kullanıldı.

White şu ifadelere yer verdi:

"Bakan (Jim Mattis) Türkiye’nin PKK ile mücadelesine desteğini ve PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile işbirliğini artırmayı planladıklarını yineledi."

İki bakanın aynı zamanda Suriye krizini de ele aldıkları ifade edilen açıklamada iki ülkenin Suriye’deki insani krizin ve şiddetin azalması konusunda iş birliğine devam edeceklerini belirttikleri ifade edildi.

White ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Bakan Türk hükümeti ve halkının mülteciler ve Suriye’den kaynaklanan insani sorunlar konusundaki cömertliğini takdir etti. İki lider Irak ve Suriye’de istikrar ve barışa yönelik desteklerini yineledi ve Türkiye-ABD güvenlik işbirliği konusunda birlikte çalışacaklarını kaydettiler."

İki bakan arasındaki görüşme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeden hemen sonra gerçekleşti.