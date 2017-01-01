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Reisi, seçime iki gün kala Ruhani'ye meydan okudu!

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine iki gün kala, adaylardan İbrahim Reisi, yüzbinlerce kişinin katıldığı bir miting düzenledi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:02:53 Güncelleme: 12:05:09 DHA

İran'da cuma günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en güçlü iki adayından biri olarak gösterilen muhafazakar kanadın adayı İbrahim Reisi, başkent Tahran'da yüz binlerce kişinin katıldığı bir miting düzenleyerek rakibi Hasan Ruhani'ye adeta meydan okudu.

Muhafazakarların diğer güçlü adayı Tahran Belediye Başkanı Bakır Galibaf'ın seçimlerden çekilmesiyle daha da güçlenen Reisi, mitingde Ruhani'yi ağır sözlerle hedef aldı.

Reisi, "Ruhani'ye nasihatte bulunuyorum. Yarın kasetini önünüze koyduğumuzda inkar edemeyeceğiniz sözler söylemeyin" diyerek Ruhani'yi adeta tehdit etti. Reisi, hükümet oluşturmayı başarırsa onun lehine seçimlerden çekilen Bakır Galibaf'ı da kabinesinde görevlendireceğini ifade etti.

Dört adayın katıldığı 19 Mayıs'taki seçim yarışının mevcut cumhurbaşkanı Ruhani ve eski bir başsavcı olan Reisi arasında geçmesi bekleniyor.

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