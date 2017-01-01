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Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra Beyaz Saray kapatıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından bir kişinin Beyaz Saray'a girmeye çalışması nedeniyle güvenlik alarmı verildi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:19:15 Güncelleme: 12:27:10 DHA

Beyaz Saray'da Erdoğan ve Trump görüşmelerinden sonra, kimliği bilinmeyen kişi çitlerden atlayarak sarayın bahçesine girmeye çalıştı. Bunun üzerine bahçede bulunanlar güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Alarm durumuna geçilmesiyle ABD Gizli Servisi ajanlarının Beyaz Saray'ın kuzey çitlerine doğru koştuğu görülürken, saray önündeki gazeteciler bu sırada canlı yayında Erdoğan-Trump görüşmesinin detaylarını aktarıyordu.

Türkiye saati ile 23.25 sıralarında gerçekleşen olaya derhal müdahale eden polis, saray önünde bulunan herkesi güvenlik nedeniyle bölgeden uzaklaştırdı.

İçeriye izinsiz girmeye kalkan şahsın gözaltında olduğu öğrenildi.

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