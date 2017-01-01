Putin'den Trump'a destek: Konuşma kayıtlarını veririz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen hafta Beyaz Saray'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus Büyükelçi ile görüşmesi sırasında, terör örgütü DEAŞ hakkında çok gizli bilgileri açıkladığı iddialarına ilişkin, "ABD'de politik bir şizofreni geliştiğini görüyoruz. Bu iddialar başka bir şekilde açıklanamaz." dedi.

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile Soçi'deki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Putin, "ABD'de politik bir şizofreni başladığını görüyoruz. Bu iddialar başka bir şekilde açıklanamaz. Eğer ABD yönetimi bunu mümkün görürse ve isterse Lavrov ile Trump'ın görüşmesine ait dökümü ABD Senatosuna sunmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Putin'in, "Trump'tan aldığı sırları benimle ve istihbarat ile paylaşmadığı için Lavrov'a uyarı vermemiz gerekecek. Bu onun için kötü bir durum." sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.

Rusya'nın ABD seçimlerine müdahil olduğu yönünde haberler çıkmaya başladığında bunu komik bulduklarını anlatan Putin, "Ancak bugün endişe duyacağımız bir seviyeye gelindi. Bu tür saçmalıkları çıkaran insanların daha neler üretebileceğini tahmin edemiyoruz." şeklinde konuştu.

Putin, ABD'de Rusya karşıtı söylemlerin iç politikada kullanıldığını savunarak, "Eğer onlar bunun kendi ülkelerine zarar verdiğini anlamıyorlarsa aptal olmalılar, eğer her şeyi anlıyorlarsa da tehlikeli insanlar oldukları anlamına gelir. Biz her halükarda ABD'nin iç işlerine karışmadık ve karışmayacağız." dedi.