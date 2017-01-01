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Vladimir Putin açıkladı: 2018-2025 yılları arasında artacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri teçhizatlarının sayısının artacağını açıkladı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 20:21:39 Güncelleme: 20:23:59 İHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018-2025 yılları arasında Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri teçhizatlarının sayısının artacağını bildirdi.

İHA'nın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri teçhizat projesine yönelik, Soçi'de düzenlenen konferansta açıklamalarda bulundu. 2018-2025 yılları arasında Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri teçhizatlarının sayısının artacağını belirten Putin, "Bu proje, savunma ve güvenlik alanlarında 2025 yılına kadar ve sonrasında da devam etmek üzere, Rusya'nın askeri-teknik politikasının önemli bir hedefi olacak. Proje, silahların ordunun bütün birimlerinin dengeli gelişmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Silahlı Kuvvetlerin askeri potansiyeli artırmasına; askeri doktrin ve ulusal güvenlik stratejisinin öngördüğü ciddi görevlerinin hayata geçirilmesine yol açıyor" dedi.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 26 dakika önce
    bizde türkiye olarak hizlanmali askeri alana dahada cok bütçe ayirmaliyiz hep personel hemde askeri tesisat olarak
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