Vladimir Putin açıkladı: 2018-2025 yılları arasında artacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018-2025 yılları arasında Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri teçhizatlarının sayısının artacağını bildirdi.

İHA'nın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri teçhizat projesine yönelik, Soçi'de düzenlenen konferansta açıklamalarda bulundu. 2018-2025 yılları arasında Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri teçhizatlarının sayısının artacağını belirten Putin, "Bu proje, savunma ve güvenlik alanlarında 2025 yılına kadar ve sonrasında da devam etmek üzere, Rusya'nın askeri-teknik politikasının önemli bir hedefi olacak. Proje, silahların ordunun bütün birimlerinin dengeli gelişmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Silahlı Kuvvetlerin askeri potansiyeli artırmasına; askeri doktrin ve ulusal güvenlik stratejisinin öngördüğü ciddi görevlerinin hayata geçirilmesine yol açıyor" dedi.