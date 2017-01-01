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Yunanistan Atina
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Yunanistan'da polisler hükümet karşıtı gösteri düzenledi

Maaşlardaki kesintileri protesto eden polisler parlamentoya girmeye çalışınca çevik kuvvet ekipleri tarafından engellendi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 00:06:56 Güncelleme: 00:17:36 AA

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, hükümet karşıtı gösteri yapan polisler parlamentoya girmeye çalışınca çevik kuvvet ekipleri ile göstericiler arasında arbede çıktı.

Hükümetin tasarruf politikası kapsamında maaşlarda yapılması planlanan yeni kesintileri protesto eden polisler, akşam saatlerinde Kolokotronis Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi.



Sahil güvenlik görevlileri ve itfaiyecilerin de destek verdiği protestocu polisler daha sonra “Cuntavari uygulamaları durdurun”, “Yeni memorandumlara hayır” yazılı pankartlar eşliğinde parlaentoya kadar yürüdü.

Aralarında çok sayıda kadın polis memurlarının da bulunduğu göstericiler yürüyüş sırasında “Nöbetçiler, nöbetçiler paraları çalıyorlar”, “(Savunma Bakanı Panos ) Kammenos istifa et” şeklinde sloganlar attı.

Göstericiler, parlamentoya gelişte güzergah üzerinde bulunan ve sabah saatlerinden itibaren meslektaşları tarafından işgal edilen Maliye Bakanı Vekili Yorgos Huliarakis’in bürosunun bulunduğu, bakanlığa ait binanın önünden geçerken sis bombası atarak eylemcileri selamladı.

Üniformalı göstericiler meclis binasına girmeye çalışınca çevik kuvvet ekipleri tarafından engellendi.

Sabah saatlerinde aralarında Panhelenik Polis Memurları Sendikası (POASY) Başkanı Grigoris Gerakaros'un da bulunduğu bir grup polis, Huliarakis'in bakanlıktaki odasını basmıştı. Huliarakis ile görüşme talepleri kabul edilmeyince binaya girerek Maliye Bakanı Vekili'nin odasını işgal etmişti. Sendikacı polisler, Atina’da genel grev kapsamında gösterilerin yapıldığı sırada da Likavitos tepesine Yunanca ve Almanca olarak "Sayın Çipras ve Merkel, bir polisin hayatı ne kadar eder?" yazılı büyük bir pankart astı.

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