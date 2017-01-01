Washington'dan çarpıcı iddia: Türkiye için Rakka planını engelledi

ABD, haftayı Trump yönetimiyle Rusya arasındaki bağlar üzerinden gelişen krizle geçirirken, krizin odak noktasındaki isimlerden biri olan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ABD'li medya devi McClatchy'nin haberine göre, ABD'nin Suriye'de YPG ile birlikte yürüttüğü Rakka operasyonunu geciktiren isimlerden biri Michael Flynn oldu.

Daha önce hakkında lobi faaliyetleri için Türkiye'den para aldığı haberleri çıkan Flynn'in, Trump yönetimi göreve gelmeden önce Obama yönetimi tarafından sunulan askeri planı onaylamayı reddettiği ve bu durumun Rakka'ya düzenlenen operasyonu geciktirdiği öne sürüldü.

TÜRKİYE İDDİALARI İLE İLGİLİ FBI SORUŞTURMASI VARDI

Öte yandan Flynn ile ilgili bir diğer iddia da The New York Times'tan geldi.

Gazete yayınladığı haberde, Flynn'in Beyaz Saray'daki görevine başlamadan kısa bir süre önce Türkiye'den lobi faaliyetleri için gizlice para aldığı iddiasıyla FBI soruşturması altına girdiğini öne sürdü.

Dosyaya yakın iki farklı kaynağa dayandırılan haberde, Flynn'in göreve başlamadan 2 hafta önce Trump'a FBI soruşturmasında olduğunu söylediği ancak Trump'ın buna rağmen görevi Flynn'e teslim ettiği belirtildi.

Michael Flynn daha sonra Rus büyükelçiyle yaptığı görüşmeler ortaya çıkınca görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde Donald Trump'ın eski FBI Direktörü James Comey'den Flynn hakkındaki soruşturmayı kapatmasını istediği ortaya çıkmış ve bu durum ABD'de yargıya müdahale iddialarını gündeme getirmişti.