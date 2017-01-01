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Rusya'dan çok ilginç Kuzey Kore hamlesi!

Rusya'nın Vladivostok limanı ile Kuzey Kore'nin Rajin limanı arasında turistik feribot seferleri başladı

19 Mayıs 2017 Cuma, 12:46:44 Güncelleme: 12:50:44 HABERTURK.COM

ABD'nin 'nükleer gerilim' yaşadığı ve uluslararası topluma izolasyon çağrısı yaptığı Kuzey Kore ile ilgili Rusya'dan ilginç bir uygulama geldi.

Rusya, sınır komşusu olan Kuzey Kore'ye feribot seferleri başlattı. Feribot seferinin Rusya'nın doğusundaki liman kenti Vladivostok ile Kuzey Kore'nin liman kenti Rajin arasında haftalık olarak yapılacağı duyuruldu.

Feribot şirketi adına konuşan bir yetkili bunun tamamen ticari bir girişim olduğunu söylerken, feribot seferlerinin deniz yoluyla Vladivostok'a gitmek isteyen Çinli turistleri hedeflediğini söyledi.

Konuyla ilgili gelen bir soruyu yanıtlayan ABD Dışişleri sözcüsü Katina Adams, "Tüm ülkeleri BM Güvenlik Konseyi kararlarını tamamen uygulamaya ve Kuzey Kore'yle diplomatik ve ticari ilişkileri koparmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, politik konularla yeni feribot seferi arasında bir bağlantı göremediğini söyledi.

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