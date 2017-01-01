Donald Trump ve eşi, Suudi Arabistan'da!

ABD Başkanı Donald Trump, ilk yurtdışı ziyaretini yapacağı Suudi Arabistan'a ulaştı.
İlk yurtdışı ziyaretini Müslüman bir ülkeye yapan ilk ABD Başkanı olan Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı havaalanında Suudi Kral Salman karşıladı.
Askeri törenle karşılanan ABD Başkanı ve First Lady ile ilgili bir detay da gözlerden kaçmadı.
First Lady Melania Trump, Washington'dan ayrılırken üzerindeki dar kesim turuncu etek ve uzun kollu beyaz bir bluz ile görüntülenmişti.
Ancak Melania Trump, Riyad'a belinde altın rengi bir kemer olan uzun kollu siyah bir tulumla indi. Bu kıyafet değişikliği Melania Trump'ın Suudi Arabistan'a uyum sağlaması olarak yorumlandı.