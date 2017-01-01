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Donald Trump ve eşi, Suudi Arabistan'da!

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:47:05 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, ilk yurtdışı ziyaretlerini yaptıkları Suudi Arabistan'a ulaştı

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    ABD Başkanı Donald Trump, ilk yurtdışı ziyaretini yapacağı Suudi Arabistan'a ulaştı. 

  • 2 Donald Trump ve eşi, Suudi Arabistan'da!
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    İlk yurtdışı ziyaretini Müslüman bir ülkeye yapan ilk ABD Başkanı olan Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı havaalanında Suudi Kral Salman karşıladı.

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    Askeri törenle karşılanan ABD Başkanı ve First Lady ile ilgili bir detay da gözlerden kaçmadı.

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    First Lady Melania Trump, Washington'dan ayrılırken üzerindeki dar kesim turuncu etek ve uzun kollu beyaz bir bluz ile görüntülenmişti.

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    Ancak Melania Trump, Riyad'a belinde altın rengi bir kemer olan uzun kollu siyah bir tulumla indi. Bu kıyafet değişikliği Melania Trump'ın Suudi Arabistan'a uyum sağlaması olarak yorumlandı.

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