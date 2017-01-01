Donald Trump ve eşi, Suudi Arabistan'da!

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Ziyaretle eş zamanlı olarak Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun 11 ABD şirketiyle 50 milyar dolarlık bir dizi anlaşma imzalaması da, ziyaretin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri etkileyeceğinin bir işareti olarak yorumlanıyor.