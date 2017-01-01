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Afganistan'da Taliban karakola saldırdı

Afganistan'da Taliban militanlarının, Zabul vilayetinin Şahcoy ilçesindeki polis karakoluna saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırıda 25 polis yaşamını yitirdi, 15 polis ise yaralandı

21 Mayıs 2017 Pazar, 12:02:28 Güncelleme: 12:07:16 AA

Zabul Valisi Bismillah Afganmel yaptığı açıklamada, militanların, Şahcoy'un Çine bölgesindeki polis karakoluna ağır silahlarla saldırdığını belirtti.

Saldırıda şu ana kadar 25 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Afganmel, 15 polisin de yaralandığını söyledi.

Afganmel, bölgeye takviye birliklerinin gönderildiğini, çatışmanın sürdüğünü kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu polis karakolunun kontrolünün sağlandığı iddia edildi.

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