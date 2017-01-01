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Pasifik ülkelerinden ortaklığa ABD'siz devam kararı

Pasifik Okyanusu'na kıyısı bulunan ülkelerinin ticaret bakanları, Trans Pasifik Ortaklığı (TPP) ticaret anlaşmasını ABD olmadan sürdürme konusunda mutabık kaldı

21 Mayıs 2017 Pazar, 15:45:38 Güncelleme: 15:49:06 AA

Yeni Zelanda Ticaret Bakanı Todd McClay, basına yaptığı açıklamada, ABD'nin TPP ticaret anlaşmasından çekilmesinin ardından, kapılarının diğer ülkelere açık olduğunu belirtti.

Kapılarının ABD'ye de her zaman açık olduğunu söyleyen McClay, birliğin 11 üyesinin ticaret bakanları tarafından, TPP ticaret anlaşmasıyla ilgili hazırlanan görüş ve önerilerin, kasım ayında Vietnam'da düzenlenecek toplantıda görüşüleceğini kaydetti.

McClay, üye ülkelerin, ekonomik ve startejik açıdan anlaşmanın kendileri için önemini değerlendireceklerini ifade ederken, tüm üyelerin, daha geniş çaplı bir anlaşma için birlikte çalışmaya istekli olduğunu sözlerine ekledi.

Japonya, ABD, Avustralya, Brunei, Kanada, Şili, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Peru, Singapur ve Vietnam tarafından şubat 2016'da imzalanan TPP Anlaşması, Pasifik Okyanusu'na kıyısı bulunan 12 ülke arasındaki ticari sınırlamaların kaldırmasını ve serbest ticaretin kolaylaştırılmasını öngörüyordu.

ABD, ocak ayında Başkan Donald Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesiyle anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

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