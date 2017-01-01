Dehşete düşüren görüntü: Protestocular genç adamı ateşe verdi...

2 aydır hükümet karşıtı protestolarla sallanan Venezuela'da dehşet verici bir olay yaşandı. Sosyalist Maduro hükümetinin karşıtları, Pazar günü başkent Caracas'ın doğusundaki Plaza Altamira'da bir kişiyi ateşe verdi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, 100 kişilik protestocu bir grup, genç bir adamın etrafını sararak üzerine benzin döktü ve ateşe verdi. Protestocular, adamın bir hırsız olduğunu söylerken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ateşe verilen adamın hükümet yanlısı olduğu için saldırıya uğradığını öne sürdü.

Maduro bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Bir kişi ateşe verildi, dövüldü ve bıçaklandı. Onu neredeyse linç ettiler. Sadece bir 'Chavista' (Chavez yanlısı) olduğunu söylediği için. Bu bir nefret suçudur ve tüm insanlığa karşı işlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Ateşe verilen kişinin 21 yaşındaki Orlando Figuera olduğu açıklanırken, talihsiz adamın hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Ekonomik krizle boğuşan Venezuela'da hükümet karşıtı gösterilen altıncı haftasına girerken, protestolarda en az 47 kişi hayatını kaybetti. Protestocular Başkan Maduro'dan seçime gitmesini istiyor. Maduro ise protestocuları, ABD'nin güdümünde bir darbenin parçası olmakla suçluyor.