Trudeau bu kez koşuda yakalandı

Tavrı ve duruşuyla sık sık gündeme gelen Kanada Başbaşkanı Justin Trudeau bu kez Kanadalı öğrencilere sürpriz yaptı.

Vancouver kentinde bulunan Stanley Park'ta koşu yapan Justin Trudeau, bir grup öğrencinin mezuniyet balosunun içine düştü. Bir anda öğrencilerin çekildiği fotoğraf karesine giren Trudeau şaşkınlık yarattı.

CBC televizyonuna konuşan bir öğrenci, Başbakan Trudeau'yu fark ettiklerinde çok şaşırdıklarını ve seslenerek onu yanlarına çağırdıklarını söyledi.

Trudeau daha sonra öğrencileri kırmayarak onlarla bir hatıra fotoğrafı çektirdi.