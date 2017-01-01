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Trudeau bu kez koşuda yakalandı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, koşu yaparken bir grup öğrenciyle karşılaştı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:48:06 Güncelleme: 12:52:05 HABERTURK.COM

Tavrı ve duruşuyla sık sık gündeme gelen Kanada Başbaşkanı Justin Trudeau bu kez Kanadalı öğrencilere sürpriz yaptı.

Vancouver kentinde bulunan Stanley Park'ta koşu yapan Justin Trudeau, bir grup öğrencinin mezuniyet balosunun içine düştü. Bir anda öğrencilerin çekildiği fotoğraf karesine giren Trudeau şaşkınlık yarattı.

CBC televizyonuna konuşan bir öğrenci, Başbakan Trudeau'yu fark ettiklerinde çok şaşırdıklarını ve seslenerek onu yanlarına çağırdıklarını söyledi.

Trudeau daha sonra öğrencileri kırmayarak onlarla bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 1 dakika önce
    bi bu adama bak bir de binaliye bak.
  • Misafir 15 dakika önce
    Bizim ki de halkın arasına karışıyor Halk sayısı 1500 polis sayısı 3000 :):):):)
  • Misafir 19 dakika önce
    KORUMA ORDUSUNU GÖREMEDİM NERDELER ACABA
  • Misafir 20 dakika önce
    Bizde olsa önce korumalarla fotoğraf çektirirler maazallah :D :D ... İnşallah bizde de böyle görüntüler olur...
  • Misafir 28 dakika önce
    kanada bu sekilde cok ileri gidicek
  • Misafir 33 dakika önce
    tüm dünya neden böyle değil.
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