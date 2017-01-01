Trudeau bu kez koşuda yakalandı

Tavrı ve duruşuyla sık sık gündeme gelen Kanada Başbaşkanı Justin Trudeau bu kez Kanadalı öğrencilere sürpriz yaptı.
Vancouver kentinde bulunan Stanley Park'ta koşu yapan Justin Trudeau, bir grup öğrencinin mezuniyet balosunun içine düştü. Bir anda öğrencilerin çekildiği fotoğraf karesine giren Trudeau şaşkınlık yarattı.
CBC televizyonuna konuşan bir öğrenci, Başbakan Trudeau'yu fark ettiklerinde çok şaşırdıklarını ve seslenerek onu yanlarına çağırdıklarını söyledi.
Trudeau daha sonra öğrencileri kırmayarak onlarla bir hatıra fotoğrafı çektirdi.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 3
-
Misafir 1 dakika öncebi bu adama bak bir de binaliye bak.00
-
Misafir 15 dakika önceBizim ki de halkın arasına karışıyor Halk sayısı 1500 polis sayısı 3000 :):):):)00
-
Misafir 19 dakika önceKORUMA ORDUSUNU GÖREMEDİM NERDELER ACABA00
-
Misafir 20 dakika önceBizde olsa önce korumalarla fotoğraf çektirirler maazallah :D :D ... İnşallah bizde de böyle görüntüler olur...00
-
Misafir 28 dakika öncekanada bu sekilde cok ileri gidicek60
-
Misafir 33 dakika öncetüm dünya neden böyle değil.30
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER