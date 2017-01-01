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İsrail'in insansız keşif uçağı Lübnan'da düştü

İsrail'a ait SkyLark tipi insansız keşif uçağı, Lübnan'ın İsrail sınırına düştü

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 21:40:27 Güncelleme: 21:49:06 AA

İsrail'e ait insansız keşif uçağının, Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırına yakın bir bölgeye düştüğü bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'a ait SkyLark tipi insansız keşif uçağı, Lübnan'ın İsrail sınırında mavi bölgeye yakın konumdaki Ayta Şaab köyü civarında bir bölgeye düştü.

İran destekli Hizbullah örgütüne ait medya organları da düşen uçağın görüntülerini yayınladı.

Uçağın düşmesinin ardından sınırın İsrail tarafında askeri bir hareketliliğin olduğu ve sınır bölgesinde İsrail savaş uçaklarının bir süre uçuş yaptığı belirtildi.

Son olarak geçen ocak ayında İsrail'e ait insanız keşif uçağı Lübnan'da düşmüştü.

İsrail'e ait insansız hava araçları, savaş uçakları ve savaş botları, son aylarda sık sık Lübnan sınırını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet ediyor.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, İsrail'in nisan ayında yeni hava savunma sistemini devreye sokmasının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik savaş niyetinin ortaya çıktığını söylemişti.

Lübnan'da 2009 yılından bu yana 100'den fazla kişi, İsrail casusu olmak suçundan tutuklandı. İsrail ise genelde bu iddialara yönelik açıklama yapmamayı tercih ediyor.

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