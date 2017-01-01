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Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis'den Musul açıklaması

BM Irak Özel Temsilcisi Kubis, "DEAŞ'a yönelik operasyonlar büyük ölçüde bu yıl sonuna kadar tamamlanacak." dedi

23 Mayıs 2017 Salı, 07:02:55 Güncelleme: 07:04:23

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis, DEAŞ'ın kontrolündeki Irak'ın Musul kentinin terör örgütünden kurtarılmasının "an meselesi" olduğunu söyledi.

Kubis, BM Güvenlik Konseyinde Irak'taki gelişmeler ve Musul operasyonunda kaydedilen ilerleme hakkında üye ülkelerin temsilcilerini bilgilendirdi.

DEAŞ'ın Musul'daki günlerinin sayılı olduğunu vurgulayan Kubis, "Musul'un kurtarılması an meselesi." dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın sivilleri acımasız bir şekilde kalkan olarak kullanmaya devam ettiğini belirten Kubis, operasyonlar sırasında önceliğin sivillerin korunması olduğunu vurguladı.

Kubis, DEAŞ'a yönelik operasyonların büyük ölçüde bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını dile getirdi. Buna karşın bu terör örgütünün ülkenin birçok yerinde sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürebileceğine dikkati çeken Kubis, DEAŞ ile El Kaide'nin diğer terör örgütleri ve çetelerle iş birliği yaparak mezhep ve etnik bölünmeleri derinleştirmeye çalışacağı uyarısında bulundu.

Jan Kubis, Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından uzun vadeli ve kapsamlı reformlar yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

700 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

BM Irak Özel Temsilcisi, geçen yıl ekim ayında operasyonların başlamasından bu yana Musul'da 700 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bilgisini verdi.

Kubis, 200 bin kişinin ise halen DEAŞ'ın kontrolü altındaki bölgede yaşadığına değinerek, operasyonların ardından yerlerinden edilen binlerce insanın evlerine dönmesini sağlamak için Irak'a yönelik uluslararası desteğin sürdürülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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