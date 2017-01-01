Kore yarımadasında bir süredir devam eden gerginlikte flaş bir gelişme yaşandı.
Güney Kore ordusunun, Kuzey Kore sınırında uyarı ateşi açtığı belirtildi. Yonhap haber ajansının haberine göre, Güney Kore ordusunun Kuzey'den fırlatılan bir 'tanımlanamayan cisme' ateşle karşılık verdiği belirtildi.
Güney Kore-Kuzey Kore sınırında yaklaşık 90 el silah sesi duyulduğu belirtildi.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
-
Misafir 2 dakika önceGeliyorlar...00
-
Misafir 3 dakika öncecumanın gelişi perşembeden belli olurmuş00
-
Misafir 6 dakika öncebirazda avrupa cografyasında olsa bu olaylar.. Nolurdu00
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER