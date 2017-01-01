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Güney Kore-Kuzey Kore sınırında silah sesleri!

Güney Kore, Kuzey'den fırlatılan bir 'tanımlanamayan cisme' ateşle karşılık verdi

23 Mayıs 2017 Salı, 12:12:54 Güncelleme: 12:19:28 HABERTURK.COM

Kore yarımadasında bir süredir devam eden gerginlikte flaş bir gelişme yaşandı.

Güney Kore ordusunun, Kuzey Kore sınırında uyarı ateşi açtığı belirtildi. Yonhap haber ajansının haberine göre, Güney Kore ordusunun Kuzey'den fırlatılan bir 'tanımlanamayan cisme' ateşle karşılık verdiği belirtildi.

Güney Kore-Kuzey Kore sınırında yaklaşık 90 el silah sesi duyulduğu belirtildi.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 2 dakika önce
    Geliyorlar...
  • Misafir 3 dakika önce
    cumanın gelişi perşembeden belli olurmuş
  • Misafir 6 dakika önce
    birazda avrupa cografyasında olsa bu olaylar.. Nolurdu
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