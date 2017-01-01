Kore yarımadasında bir süredir devam eden gerginlikte flaş bir gelişme yaşandı.

Güney Kore ordusunun, Kuzey Kore sınırında uyarı ateşi açtığı belirtildi. Yonhap haber ajansının haberine göre, Güney Kore ordusunun Kuzey'den fırlatılan bir 'tanımlanamayan cisme' ateşle karşılık verdiği belirtildi.

Güney Kore-Kuzey Kore sınırında yaklaşık 90 el silah sesi duyulduğu belirtildi.