AB'den Ermenistan'a Türkiye çağrısı!

Avrupa Birliği (AB) Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Ermenistan'a Türkiye ile ilişkilerini normalleştirme çağrısı yaptı.
Mogherini, AB-Ermenistan İşbirliği Konseyi Toplantısının ardından Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbandyan ile düzenlediği basın toplantısında, AB'nin Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine verdiği desteği yineleyerek, Ermenistan'ı Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmeye çağırdı.
Dağlık Karabağ sorununa ilişkin Mogherini, "Mevcut durum sürdürülemez. Uluslararası hukuk çerçevesinde Dağlık Karabağ sorununa acilen siyasi bir çözüm bulunmalı." dedi.
Mogherini, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının liderliğinde yürütülen Minsk Süreci çerçevesinde arabuluculuk girişimlerini desteklediklerini vurguladı.
AB ve Ermenistan arasında geçen mart ayında imzalanan AB-Ermenistan Kapsamlı ve Geliştirilmiş Ortaklık Anlaşması'na ilişkin müzakerelerin tamamlandığını belirten Mogherini, sürecin bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini kaydetti.
AB-Ermenistan İşbirliği Konseyi 17. Toplantısında, Ermenistan'ın siyasi, ekonomik ve sosyal alanda gerçekleştirdiği reformların ele alınan konular arasında olduğu bildirildi.
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Misafir 11 dakika önceAB adileri kendinize bakin.Yaslanip yakinda yok olacaksiniz.00
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Misafir 19 dakika önceiran ve rusyanin gayri mesru cocugu ermenisn30
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Misafir 20 dakika öncebu katil ermenistanla isbirligi yapanin..........30
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Misafir 40 dakika önceDağlık Karabağ sorunnda herkes kendi ni haklı gördüğü müddetçe uzun sürecek ancak taraf belirtmek gerekirse haksız yere Azerbaycan'dan alınan toprak konusunda elbetteki haklı olan taraf belli ama korkuyla veya şu bu ülkenin tehdit tehlikesiyle namus um dediğin halkı ve toprağı bırakması hiç hoş değil30
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Misafir 51 dakika önceErmenistanı AB ye alırlar. Türkiye yi almazlar.. Devlet idarecilerinden artık türk milletinin şerefinini , haysiyetini şu ab lilerin alay konusu yapmaktan vazgeçmelerini rica ediyorum00